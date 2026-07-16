Українці вимагають повернути Михайла Федорова на посаду міністра оборони

Після оголошення про відставку Михайла Федорова в містах України у четвер, 16 липня, почалися акції на його підтримку. Люди збираються на центральних площах, висловлюючи незгоду з кадровим рішенням і закликаючи владу переглянути його.

Київ

У Києві на площі Івана Франка на акцію підтримки вийшли сотні людей. Учасники тримають картонні плакати з написами «Поверніть Федорова», «Федоров > совок» та скандують «Федоров – міністр оборони» і «Одна, єдина, соборна Україна».

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Ініціатором протесту став ветеран Дмитро Козятинський. За його словами, Федорова відправили у відставку саме тоді, коли він проводив ефективні реформи, а його можливий наступник – це людина, «при якій про будь-які реформи можна буде забути».

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Львів

Біля пам’ятника Тарасові Шевченку в центрі Львова декілька сотень львів’ян зібралися на акцію у підтримку міністра оборони Михайла Федорова.

Учасники мітингу, в основному це молодь, вийшли з плакатами у підтримку Михайла Федорова: «Реформа армії має жити», «Руки геть від Федорова», «Федоров кращий міністр оборони», «Система гниє, коли змін не дає», «Міноборони чи райвідділок?», «Ні ручним міністрам», «Поверніть Федорова!».

Одеса

На підтримку Михайла Федорова також вийшли мешканці Одеси, українці закликають повернути його на посаду. Також на плакатах є надписи з критикою головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського: «Сирського – у сирники, Федорова – у Міноборони».

Дніпро

У Дніпрі на мітинг зібралися близько сотні людей та кількість учасників зростає. Перед початком акції учасники вшанували пам'ять загиблих у російсько-українській війні хвилиною мовчання.

Фото Суспільного, мітинг на підтримку Федорова у Дніпрі

Харків

У саду Шевченка на акцію зібралися десятки людей, переважно молодь. Учасники тримають плакати з написами: «Не вбивайте надію на перемогу! Поверніть Федорова на посаду!», «Ротація потрібна не в тилу», «Ефективність – не підстава для відставки», «Поверни Федорова», «Федорова звільняти – собі в ногу стріляти», «Не чіпайте Федорова» та «Федоров back».

Івано-Франківськ

Проти таких кадрових змін на мітинг вийшли також мешканці Івано-Франківська. Люди вигукують гасла: «Змінимось або загинемо», «Міняйте полонених, а не Федорова», «Клименко – ні, Федоров – так» та «Влада – це народ».

Хмельницький

Близько сотні людей доєдналися до акції протесту у середмісті Хмельницького.

Рівне

Акція в підтримку ексміністра оборони Михайла Федорова відбулася і у Рівному. Однак як повідомили кореспонденти «Суспільного» о 10:00 вона завершилася тим, що усі мітингувальники вирішили підтримати родину полеглого захисника, перервати акцію і піти попрощатися на майдан Незалежності. Щодо того, чи будуть проводити мітинг завтра, вирішать сьогодні до кінця дня.

Луцьк У центрі Луцька 16 липня близько сотні містян вийшли на протест із закликом не звільняти його з посади міністра оборони України, а також вимогою відправити у відставку головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. Учасники тримали саморобні плакати з критикою кадрових рішень влади. Серед написів були: «Ефективність не звільняють!», «Відставка Федорова на користь лише росії!», «Стабільні лише зручні генерали», «Де логіка?» та «Україні потрібні результати, а не кадрові ігри».

Що передувало

15 липня президент Володимир Зеленський повідомив, що внесе кандидатуру чинного міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка на посаду міністра оборони України. Після цього Михайло Федоров підтвердив, що залишає посаду, та оприлюднив підсумки роботи своєї команди за останні шість місяців.

Михайла Федоров став міністром оборони у січні 2026 року. До цього, з 2019 року, він очолював Міністерство цифрової трансформації.

За кілька місяців роботи у Міноборони Федоров ініціював аудит міністерства та військових бригад, розпочав реформу системи оборонних закупівель, перевівши частину з них на відкриті тендери, а також просував цифровізацію Збройних сил і зміни до системи забезпечення війська. Крім того, у відомстві розпочали обговорення реформування умов проходження військової служби, пише ГО «Автомайдан».

За даними видання The Economist, Михайло Федоров зіткнувся з гострим опором з боку військового керівництва через свої реформи. Також його критикували через відсутність військового досвіду.

У червні Михайло Федоров заявив, що має з головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським «нормальні, конструктивні стосунки», але інколи трапляються дискусії та розбіжності з робочих питань. Згодом Сирський запевнив, що жодного конфлікту з Федоровим він не має.