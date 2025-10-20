Альтернативний маршрут дозволить обійти територію РФ

У 2027 році розпочнеться прокладання підводної кабельної системи Kardesa Чорним морем, що з’єднає Україну з Європою та Азією в обхід Росії. Про це повідомив перший віцепрем’єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров 20 жовтня.

«Vodafone прокладе сучасну кабельну систему Чорним морем. Новий цифровий маршрут зʼєднає Україну, Болгарію, Грузію та Туреччину», – ідеться в повідомленні.

Будівництво міжнародної інтернет-магістралі розпочнеться в Болгарії у 2027 році, а загальний бюджет проєкту перевищить 100 млн євро.

За словами Михайла Федорова, проєкт Kardesa надасть низку переваг Україні, а саме:

цифровий суверенітет та стійкість телекомунікаційної інфраструктури;

інвестиції у сферу телекому;

швидкісний та безпечний інтернет.

«Завдяки Kardesa Чорноморський регіон отримає додатково 500 терабітів/с інтернет-пропускної здатності. Підводні кабелі забезпечують 97-98% міжнародного інтернет-трафіку, тож цей проєкт має важливе значення для розвитку цифрової екосистеми всього регіону», – пояснив міністр.