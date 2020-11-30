Нагадаємо, 25 вересня в Харківській області при заході на посадку на військовий аеродром під Чугуєвом розбився літак Ан-26 Повітряних Сил Збройних сил України. Внаслідок катастрофи загинули 26 людей (в тому числі двоє уродженців Львівщини): 19 курсантів і семеро офіцерів.

У катастрофі вижили двоє курсантів, один з них пізніше помер у лікарні. Із тих, хто перебував на борту літака, живим залишився лише курсант В’ячеслав Золочевський, який продовжить навчатися в університеті.