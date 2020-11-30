«Укроборонпром» не знайшов порушень у ремонті Ан-26, який розбився під Чугуєвом
Внаслідок катастрофи Ан-26 у вересні під Чугуєвом загинули 26 людей
«Укроборонпром» провів службове розслідування щодо обслуговування літака АН-26, який зазнав катастрофу в Чугуєві. Про це розповів глава «Укроборонпрому» Ігор Фоменко в інтерв'ю «РБК-Україна».
За його словами, двигун літака ремонтувала «Мотор Січ», яка не входить в периметр «Укроборонпрому».
За результатами не було виявлено жодних порушень при ремонті літака.
«410-й завод цивільної авіації, який займався планером і авіонікою, ми без сумніву перевірили відразу ж після трагедії. Були проведені внутрішні розслідування, були зроблені певні висновки щодо технологічних процесів. За результатами внутрішніх службових розслідувань не було виявлено порушень з боку процесів і працівників цього заводу», – сказав Фоменко.
Нагадаємо, 25 вересня в Харківській області при заході на посадку на військовий аеродром під Чугуєвом розбився літак Ан-26 Повітряних Сил Збройних сил України. Внаслідок катастрофи загинули 26 людей (в тому числі двоє уродженців Львівщини): 19 курсантів і семеро офіцерів.
У катастрофі вижили двоє курсантів, один з них пізніше помер у лікарні. Із тих, хто перебував на борту літака, живим залишився лише курсант В’ячеслав Золочевський, який продовжить навчатися в університеті.