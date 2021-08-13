Причиною сходження поїзда стало викривлення рейок колії

Ремонт поїзда Hyundai Rotem, який 29 березня зійшов із рейок за 50 км від Запоріжжя, коштував 67 млн грн. Про це у п'ятницю, 13 серпня, повідомила прес-служба «Укрзалізниці».

За попередніми оцінками експертної комісії, на ремонт був потрібен 1 рік, однак усі ремонті роботи вдалося виконати швидше.

«Завдяки роботі спеціалістів сервісної групи Hyundai Rotem і філії «Українська залізнична швидкісна компанія» всі роботи вдалось виконати за чотири місяці, працювали цілодобово. Загальна вартість робіт склала близько 67 млн грн», – заявила компанія.

Залізничники також повідомили, що завершили випробування цього поїзда і з 14 серпня він буде включений у роботу на маршрутах. Перший – за маршрутом поїзда №724 Київ - Харків.

Як інформував ZAXID.NET, під час аварії поїзду №732 Київ - Запоріжжя з рейок зійшло 6 з 9 вагонів. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Офіційною причиною аварії пізніше назвали «грубі порушення в утриманні верхньої будови колії»

Також повідомлялося, що за результатами розслідування, звільнять шість керівників Придніпровської залізниці. Зокрема «Укрзалізниця» вирішила звільнити першого заступника начальника та головного інженера структурного підрозділу «Служба колії», начальника та заступника начальника структурного підрозділу «Запорізька дистанція колії». Крім того, повідомлялося про звільнення майстра, який виконував обов’язки головного інженера дистанції колії та старшого майстра та бригадира структурного підрозділу «Запорізька дистанція колії».