Спортивний комплекс залізничників є діючим

АТ «Укрзалізниця» виставило на аукціони в системі Prozorro.Продажі перші об’єкти непрофільної та надлишкової нерухомості. Після незалежної оцінки вартості майна інвесторам пропонують 25 об’єктів в різних областях, повідомляє пресслужба «Укрзалізниці».

У Львові компанія продає комплекс споруд дорожнього фізкультурно-спортивного комплексу «Локомотив» на вул. Федьковича, 30. Згідно з оголошенням в системі електронних торгів Prozorro.Продажі, стартова ціна лоту становить 36,57 млн грн. Торги заплановані на 27 листопада.

До складу лоту увійшли будівля ДФСК «Локомотив» площею 2134 м², будівля велобоксів площею 222 м², павільйон «Галичанка» площею 97 м², спортивний майданчик та 77 одиниць рухомого майна. Об’єкти підключені до електромережі, мають водопостачання та каналізацію.

Гарантійний внесок для учасників аукціону – 3,66 млн грн, мінімальний крок підвищення ціни – 365,7 тис. грн.

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Додамо, що ДФСК «Локомотив» працює: тут проводять різні змагання залізничників, дитячі спортивні події тощо.

Чотириповерхову споруду ДФСК «Локомотив» звели в 1908 році за проєктом архітектора Юзефа Пйонтковського, йдеться на сайті Центру міської історії. До 1939 року вона належала фізкультурно-гімнастичному товариству «Сокіл-2», а в 1940-му стала головним осередком спортивного товариства «Локомотив». У 1950-х роках до будівлі добудували нову. Комплексом почав користуватися Дорожній фізкультурно-спортивний клуб «Локомотив».

У пресслужбі «Укрзалізниці» повідомили, що доповнюватимуть перелік нерухомості на продаж.

«Кошти від реалізації стануть додатковим джерелом надходжень для Укрзалізниці. Це особливо важливо зараз, коли обсяги вантажних перевезень скорочуються, а вартість енергоресурсів зростає», – йдеться в повідомленні.

В АТ «Укрзалізниця» кажуть, що частина виставленого на продаж майна роками не використовувалася в діяльності залізниці, проте компанія продовжувала витрачати гроші на його утримання. Продаж дозволить зменшити ці витрати, а нерухомість отримає можливість знову використовуватися та приносити користь новим власникам.

На аукціони виставлятимуть адміністративні та службові будівлі, виробничі й складські приміщення, торговельні об’єкти, заклади харчування, а також спортивно-оздоровчі комплекси у Львівській, Тернопільській, Вінницькій, Житомирській, Одеській, Черкаській та Дніпропетровській областях.

Продаж непрофільних активів є частиною масштабної програми оптимізації витрат Укрзалізниці.