Поїзд зупинився на евакуацію в Івано-Франківській області

В «Укрзалізниці» прокоментували інцидент, який стався вночі 15 жовтня під час евакуації потяга на Прикарпатті. Тоді, за словами очевидців, поїзд рушив після закінчення тривоги, не дочекавшись посадки 25 пасажирів. У відомстві повідомили ZAXID.NET, що люди нібито самі прийняли рішення не повертатися на місця, а йти пішки до Коломиї. Водночас пасажирка, яка надала розголосу ситуації, заперечує цю інформацію.

Допис Анни Чабан у тредсі прокоментував офіційний акаунт «Укрзалізниці». Авторці пообіцяли розібратися в ситуації. Однак, за словами пасажирки, після цього ніхто з відомства не виходив з нею на зв’язок.

Тим часом «Укрзалізниця» надала відповідь на запит ZAXID.NET і повідомила, що 15 жовтня потяг «Львів – Чернівці» зупинявся для евакуації в межах Івано-Франківської області неподалік міста Коломия.

«За результатами перевірки встановили, що під час зупинки поїзда у зв’язку з оголошенням сигналу повітряної тривоги організована група з 25 осіб вирішила самостійно дістатися до місця призначення – Коломиї, яка розташована орієнтовно за 4 км від місця зупинки. При цьому пасажири не повідомили працівників поїзда про свої наміри», – йдеться у відповіді.

Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

В «Укрзалізниці» додали, що провідники кликали цих пасажирів і подавали світлові сигнали, щоб привернути їхню увагу.

«Після того як поблизу поїзда більше не залишилося пасажирів, а на заклики провідника повернутися до вагонів більше ніхто не відгукувався, рух поїзда було відновлено», – зазначили у відомстві.

Анна Чабан прокоментувала для ZAXID.NET, що це не відповідає дійсності. За її словами, усі евакуйовані пасажири планували їхати до своїх подальших зупинок у потязі, а не йти пішки.

«Я і ще троє людей мали їхати до Чернівців, а не йти до Коломиї. У полі та селі поруч ми справді зустріли людей із Коломиї та околиць. Вони були в розпачі та шоці, що їх також залишили. Вони при нас викликали таксі, телефонували знайомим, щоб їх приїхали та забрали. З їхньої реакції було очевидно, що вони точно не планували йти пішки до Коломиї вночі», – відповіла жінка.

Додамо також, що у відповіді на запит в «Укрзалізниці» зазначили, що не отримували скарг від пасажирів цього потяга.

Окрім того, ZAXID.NET звернувся до омбудсмена Дмитра Лубінця, який анонсував своє звернення до «Укрзалізниці» та перевірку. Ми доповнимо новину, коли отримаємо відповідь від нього.