Орендоване приміщення можна буде використовувати під заклад громадського харчування

АТ «Укрзалізниця» виставила на аукціон приміщення першого, другого та третього поверхів у головній будівлі Львівського залізничного вокзалу на пл. Двірцевій, 1 та частину пішохідної площі перед нею. Відповідний аукціон опублікували на порталі «Прозоро.Продажі» у понеділок, 24 серпня.

Аукціон запланований на 3 вересня. Стартова ціна оренди понад 1,2 тис. м² у головній будівлі Львівського залізничного вокзалу становить 834,7 тис. грн на місяць. Йдеться про оренду нежитлових приміщень 1-го, 2-го та 3-го поверху площею 1096 м² та частину пішохідної площі перед спорудою головного вокзалу станції Львів – 124,7 м².

Для участі в торгах потенційні орендодавці мають сплатити гарантійний внесок – понад 1 млн грн. Договір оренди з переможцем планують укласти майже на три роки – 2 роки та 360 днів. Аукціон відбудеться через трираундовий аукціон, під час якого учасники подають закриті пропозиції та не бачать ставки одне одного.

Фото зі сторінки аукціону

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Згідно з публічним паспортом активу, приміщення на пл. Двірцева, 1 у Львові побудоване у 1903 році та введене в експлуатацію у 1958 році. Технічний стан будівлі оцінюють як задовільний. Об’єкт належить до об’єктів культурної спадщини. Відповідно, майбутній орендар зобов’язаний дотримуватися умов пам’ятки культурної спадщини та забезпечувати його збереження.

Нежитлове приміщення можна буде використовувати під заклад громадського харчування, а однією з умов участі в аукціоні є наявність в учасника щонайменше одного діючого закладу харчування. Умови договору дозволяють також продавати продовольчі, непродовольчі та підакцизні товари.