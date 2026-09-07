Ульріх Зігмунд анонсував масові депортації мігрантів та запровадження безкоштовних уроків російської мови

За результатами земельних виборів, які відбулися у федеральній землі Саксонія-Ангальт у Німеччині, ультраправа партія «Альтернатива для Німеччини» (AfD) вперше здобула впевнену перемогу. За даними Spiegel, партія зібрала рекордні 43,8% голосів, проте так і не змогла досягти абсолютної більшості.

Порівняно з 2021 роком AfD покращила результат на земельних виборах у два рази – до 43,8% голосів. Це дозволило ультраправій партії отримати 39 місць у парламенті Саксонії-Ангальт з 83 загалом. Партія канцлера Німеччини Фрідріха Мерца «Християнсько-демократичний союз» втратила майже половину своєї підтримки та отримала лише 17,2% голосів, тобто 15 місць у парламенті. СДПН, «Ліві» та «Зелені» отримали по 8 мандатів, а популістська партія Сари Ваґенкнехт – 5 місць.

Попри рекордний успіх на земельних виборах, AfD не змогла досягнути абсолютної більшості, яка була потрібна для подолання заборони на будь-яку співпрацю коаліції з популістами чи ультраправими. Це могло б дозволити «Альтернативі для Німеччини» самостійно сформувати місцевий уряд.

За даними Reuters, перемога AfD на виборах у Саксонії-Ангальт може загрожувати Німеччині першим ультраправим урядом з часів Другої світової війни. На загальнонаціональному рівні «Альтернатива для Німеччини» наразі є найпопулярнішою.

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За словами голови AfD Ульріха Зігмунда, у разі перемоги партії на земельних виборах, у Саксонії-Ангальт розпочнуть масову депортацію мігрантів та зупинять будівництво нових ВЕС. Зазначимо, Зігмунд має послідовну проросійську позицію та обіцяв впровадити безплатні уроки російської мови у разі перемоги його партії на земельних виборах.

Зазначимо, «Альтернатива для Німеччини» зʼявилася у 2013 році для «об'єднання євроскептиків». У своїй політичній програмі партія виступає за скасування «зелених» програм, зниження податків та цін на електроенергію, вихід Німеччини з ЄС і НАТО та відновлення звʼязків з Москвою. Крім того, представники AfD виступають проти надання військової допомоги Україні.