Російські окупанти готуються збільшити чисельність своєї армії ще на 200−300 тис. осіб. Про це заявив міністр оборони України Рустем Умеров в інтерв’ю агентству Reuters у понеділок, 28 травня.

За словами міністра, Росія перекидає на фронт дедалі більше живої сили і техніки. Українським Силам оборони вдалося стабілізувати новий фронт на північному сході Харківської області, однак Умеров зазначив, що Кремль готується до нового натиску.

«Їхня мета – відкрити новий фронт на півночі, щоб почати використовувати всю свою живу силу, вогневу міць проти нас, вони продовжують виконувати своє завдання зі знищення нації», – розповів він.

Міністр розповів, що Росія має близько 500 тис. військовослужбовців на території України.

За словами міністра, Україна витримує, але їй потрібно більше зброї та більше вогневої потужності. Крім того, нам потрібні ракети дальнього радіусу дії, щоб не дозволити їм увійти в нашу державу. Умєров сказав, що очікує поставки винищувачів F-16 «сподіваюся, дуже і дуже скоро».

На запитання про те, скільки винищувачів Київ розраховує отримати, він сказав: «Нам потрібно стільки, скільки ми зможемо отримати».

«На цьому етапі ми зосереджені на підготовці персоналу… пілотів, ми зосереджені на інфраструктурі, ми зосереджені на залученні оперативних і ремонтних груп, ми працюємо над модернізацією або залученням нових платформ», – додав він.