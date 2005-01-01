Унаслідок ДТП на трасі Київ-Чоп постраждали троє людей, серед яких 2-річна дитина

СуспільствоСофія Лазуркевич, 25 грудня12790

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У неділю, 24 грудня, у селі Гамаліївка Пустомитівського району відбулась ДТП за участі трьох автомобілів. Як повідомляє департамент з питань цивільного захисту ЛОДА, унаслідок ДТП за допомогою медиків звернулись троє людей.

Як йдеться у повідомленні, Volkswagen Transporter, за кермом якого перебував 60-річний мешканець Закарпатської області, на кільці, здійснюючи поворот ліворуч, не надав переваги у русі автомобілю «ВАЗ 21099». Унаслідок чого «ВАЗ 21099» зіткнувся з автомобілем Toyota Avensis, що їхав позаду.

Унаслідок ДТП травми отримали троє осіб та були доставлені у медичні заклади Львова. Зокрема, постраждав 29-річний водій та двоє пасажирів «ВАЗ 21099», віком 27 та 2 роки. Після надання медичної допомоги пасажирів відпустили додому, а водій автомобіля госпіталізований у хірургічне відділення Львівської міської ЛШМД.

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