У середу, 24 червня, у Гданську відбувся благодійний забіг UNBROKEN RUN на 5 км для підтримки дітей, які постраждали від війни в Україні. Подію організували у межах Ukraine Recovery Conference (URC). Маршрут через парк Рональда Рейгана подолав й 11-річний Михайлик Палій з Івано-Франківщини, якому ампутували ногу через остеосаркому. Хлопчику виготовили протез в центрі UNBROKEN. Під час забігу його підтримали міжнародні партнери з Литви та Польщі, представники влади Львова, Німецько-української промислово-торговельної палати та ІТ-компанія Sigma, які допомогли організувати подію. Учасники зробили благодійний внесок на підтримку реабілітації дітей, які проходять лікування UNBROKEN Ukraine.

Відео – Остапа Говди