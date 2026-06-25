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До літнього овочевого раю додаються й цукіні, які є різновидом кабачків. Вони вже виросли на грядках та городах. Гастроентеролог-дієтолог, професор Олег Швець радить використовувати їх на повну, адже вони поліпшують травлення, знижують рівень цукру в крові, поліпшують роботу серця, підтримують імунну систему. Також вони багаті на вітаміни, мінерали та інші поживні речовини, які так потрібні нашому організму.

Чим багаті цукіні?

За словами професора, 200 г варених цукіні мають 17 калорій, близько 1 г білка та жиру, 3 г вуглеводів, по 1 г цукру та клітковини. Окрім того – 40% від рекомендованої добової норми споживання вітаміну А, 16% марганцю, 14% вітаміну С, 13% калію, 10% магнію, 9% вітаміну К, 8% фолієвої кислоти, 8% міді, 7% фосфору та вітаміну B6, 5% тіаміну. А ще невелику кількість заліза, кальцію, цинку та кількох інших вітамінів групи В.

Цукіні багаті на антиоксиданти – корисні рослинні сполуки, які допомагають захистити клітини організму від пошкодження вільними радикалами. У цукіні особливо багато каротиноїдів, таких як лютеїн, зеаксантин і бета-каротин. Вони корисні для очей, шкіри та серця, а також захищають від певних типів раку.

Дослідження показують: шкірка плоду містить найвищий рівень антиоксидантів. У жовтих цукіні їх може бути трохи більше, ніж у світло-зелених.

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Як споживання цукіні впливає на організм?

Сприяють здоровому травленню

«Високий вміст води зменшує ймовірність закрепів. Цукіні також багаті як розчинною, так і нерозчинною клітковиною. Нерозчинна клітковина допомагає їжі легше проходити через кишківник, що ще більше знижує ризик закрепів, а розчинні харчові волокна живлять корисні бактерії, що живуть у кишківнику. Ці бактерії виробляють коротколанцюгові жирні кислоти (SCFA), які живлять клітини кишківника. До того ж вони зменшують запалення та симптоми певних кишкових розладів, таких як синдром подразненого кишківника, хвороба Крона та виразковий коліт», – каже Олег Швець.

Знижують рівень цукру в крові

За словами дієтолога, цукіні є чудовим низьковуглеводним продуктом, який замінює, наприклад, спагеті. Харчування з низьким вмістом вуглеводів може значно знизити рівень цукру в крові, що важливо для людей з діабетом 2 типу.

Крім того, харчові волокна цукіні допомагають стабілізувати рівень цукру в крові, запобігаючи його стрибкам після їжі. Рослинні харчові волокна в цукіні також допомагають підвищити чутливість до інсуліну, що стабілізує рівень цукру.

Поліпшують роботу серця

Спостережні дослідження показують: люди, які споживають більше клітковини, мають менший ризик серцевих захворювань. Пектин, який є в цукіні, – особливо ефективний для зниження загального та поганого рівня холестерину ЛПНЩ.

Цукіні також багаті калієм, що допомагає знизити високий кров’яний тиск, розширюючи кровоносні судини. Здоровий тиск пов’язаний із меншим ризиком серцевих захворювань та інсульту. Крім того, захищають від серцевих захворювань і каротиноїди в цукіні.

Запобігають хворобам очей

«Цукіні багаті вітаміном С і бета-каротином – двома поживними речовинами, важливими для здоров’я очей. Також цей кабачок містить лютеїн і зеаксантин. Дослідження показують, що ці антиоксиданти накопичуються у сітківці, покращуючи зір і знижуючи ризик розвитку вікових захворювань очей», – зазначає гастроентеролог. Зокрема, зменшують ризик дегенерації жовтої плями, що є основною причиною незворотної втрати зору в людей похилого віку, а також знижують ймовірність розвитку катаракти, помутніння кришталика.

Допомагають схуднути

У цих плодах багато води та мало калорій, що дає відчуття ситості, а високий вміст клітковини в ньому зменшує відчуття голоду та стримує апетит. Дослідження пов’язують споживання великої кількості фруктів і овочів із втратою ваги та повільнішим збільшенням ваги з часом. Споживання некрохмалистих, темно-зелених або жовтих овочів (як цукіні) є особливо корисним для схуднення.

Зміцнюють кістки

Цукіні багаті лютеїном і зеаксантином, а також вітаміном К і магнієм, що сприяє зміцненню кісток.

Мають протиракові ефекти

За словами професора, дослідження в пробірках і на тваринах показують, що екстракти цукіні допомагають вбити або обмежити ріст певних ракових клітин.

Як краще споживати цукіні?

Дієтолог додає, що цукіні є універсальним продуктом: їх можна їсти сирими, тушкованими або вареними. Сирі цукіні додають у салати, їх також можна запікати з іншими овочами, смажити на грилі з часником та олією, випікати з них млинці, кекси, додавати в супи, рагу тощо.