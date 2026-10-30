Джерела «УП» повідомили, що Кравченко може переховуватися в одеського бізнесмена, який живе у Відні

Колишній генеральний прокурор Руслан Кравченко сховався в Австрії після втечі з України за допомогою бізнесмена з Одеси, проти якого відкриті провадження НАБУ і САП. Про це йдеться в опублікованому 30 жовтня розслідування «Української правди».

Журналісти отримали доступ до рапортів Дирекції державного захисту та розвідки Австрії у справі про їх затримання в Відні. В одному з них йшлося, що з 14 по 18 вересня Земельне управління державного захисту і боротьби з екстремізмом Австрії (LSE) опікувалося «українцем, якому загрожує небезпека». Зазначимо, ексгенпрокурор Кравченко виїхав з України у ніч на 14 вересня.

Людина, яка згадується в рапорті, повідомила, що бачила у готелі Park Hyatt у Відні керівника групи «Артан», що підпорядковується українській розвідці. Правоохоронці підтвердили, що це дійсно був очільник групи Віктор Торкотюк – він розповів, що перебуває у Відні з охоронцями з туристичною метою.

Вже 6 жовтня Торкотюк звернувся до LSE, бо правоохоронці затримали двох його людей. У рапорті поруч з двома військовими ГУР згадується оператор «Української правди» Ярослав Бондаренко.

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В іншому документі справи йдеться про те, що австрійські спецслужби за відео з камер спостереження та копією паспорта з фірми прокату авто встановили – Бондаренко разом з одним із ГУРівців нібито разом виїхали зі стоянки на прокатному авто. Неназвані потерпілі у справі заявили, що Бондаренка та військових ГУР нібито кілька разів бачили разом.

Зокрема, у матеріалах справи наводяться фото з камер відеоспостереження – втім, в авто біля Ярослава Бондаренка сидить не розвідник, а журналіст Михайло Ткач.

Фото з камер спостереження, на яких біля оператора «УП» сидить не представник ГУР, а Михайло Ткач

Хто надав інформацію

Михайло Ткач заявив, що «потерпілі» у справі – це персонал одеського бізнесмена Володимира Галантерника. За даними джерел «УП», він є наближеною до Руслана Кравченка людиною, і саме в нього переховується колишній генпрокурор.

Щодо Володимира Галантерника в Україні відкриті дві кримінальні справи НАБУ і САП – зокрема йдеться про його можливу участь у злочинній групі, яка пограбувала одеську громаду. Сам бізнесмен тривалий час переховується за кордоном.

«УП» зазначає, що в матеріалах справи є свідчення водія про те, що за ним стежили невідомі люди. Михайло Ткач розповів, він разом з Бондаренком дійсно їздив за цією машиною, оскільки в ній їхала людина, схожа на Галантерника.

Після затримання журналістів австрійським спецназом 8 жовтня, ті повідомили, що працювали біля будівлі, де міг жити Руслан Кравченко. Після допиту правоохоронці підтвердили, що, згідно з Центральним реєстром місць проживання, ексгенпрокурор дійсно там зареєстрований.

За даними джерел Української правди, коли Кравченко намагався перетнути кордон, то на КПП «Шегині» в нього забрали паспорт і довго його не випускали. Втім, потім прикордонники отримали дзвінок з Києва та випустили Кравченка.

«(Там) … на нього вже могла чекати охорона віденської спецслужби і, відповідно, керівник спецпідрозділу «Артан» теж міг чекати. А коли ми знаходимо Кравченка, виявляється, що за тією ж адресою зʼявляються військовослужбовці ГУР МО, які на момент затримання мають при собі військові квитки, якісь приховані камери, трекери і одразу визнають, що вони ГУРівці. Їх безпосередній керівник Віктор Торкотюк одразу звертається до австрійської спецслужби, підтверджуючи, що вони його підлеглі», – повідомив Ткач.

«УП» стверджує, що якби в місці роботи знімальної групи не зʼявилися ГУРівці, віденська поліція просто перевірила б у журналістів документи та дозволила їх продовжити роботу.

До слова, 28 жовтня Руслан Кравченко звинуватив НАБУ, САП та Офіс президента у підготовці насильницьких дій проти нього. За словами Кравченка, про можливу загрозу він дізнався ще у вересні. Тоді йому нібито повідомили, що за ним направили групу людей для вчинення протиправних насильницьких дій, а ініціаторами цього начебто були керівники НАБУ та САП. На думку «УП», ця заява може бути використана Кравченком для того, щоб отримати політичний притулок в Австрії.