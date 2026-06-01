Три позашляховики 2026 року випуску, оснащені 2,8-літровим дизельним двигуном, що забезпечує 205 кінських сил

Управління державної охорони України 25 травня 26 травня замовило три легкові автомобілі Land Cruiser Prado загальною вартістю 9,91 млн грн. Поставити автівки має учасник відкритих торгів ТОВ «Гранд Мотор» до 25 грудня 2026 року. Про це у понеділок, 1 червня, повідомило видання «Наші гроші» з посиланням на дані у системі Prozorro.

Як йдеться у повідомленні, три позашляховики спеціалізованого призначення СКСTPR-ПС виробництва ТОВ «Спец-Ком-Сервіс» 2026 року випуску, оснащені 2,8-літровим дизельним двигуном, що забезпечує 205 кінських сил, восьмиступеневою автоматичною коробкою передач. В автівках також передбачено чимало систем безпеки.

«Повнопривідний автомобіль має фронтальні та бокові подушки безпеки для водія та переднього пасажира, колінну подушку безпеки водія, задні та передні шторки безпеки, камеру заднього ходу, клімат-контроль і круїз-контроль. Із додаткового обладнання передбачено захисну плівку, маскувальну плівку, зимову гуму, захист двигуна і трансмісії, килимки, башмаки та інше, а зі спеціалізованого обладнання – сигнально-гучномовний пристрій, проблискові маяки і захисну сітку радіатора», – зазначають журналісти.

Окрім цього, на авто буде діяти гарантія терміном на три роки або 100 тис. км пробігу, а на спеціалізоване обладнання – 6 місяців.

Видання зауважило, що вартість у салонах комплектації Elegance становить близько 2,57 млн грн без врахування знижки або ж 2,66 млн, якщо покупець здійснює покупку під замовлення. Така вартість автівки в Україні становить без додаткового спецобладнання.

До слова, ТОВ «Гранд Мотор» зареєстроване у Хмельницькій області у 2006 році. Компанію заснував колишній нардеп від партії «Блок Петра Порошенка» Михайло Гвоздьов. Основний вид діяльності – торгівля автомобілями та легковими автотранспортними засобами. Належить хмельницькій «Гранд Мотор» Марії Гвоздьовій та Тетяні Дерешук. Керівником є Сергій Боднарчук.