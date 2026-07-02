Рівненський міський суд визнав винним у колабораціонізмі уродженця Здолбунова Романа Лося. Обвинувачений неодноразово організовував у своєму телеграм–каналі з майже 59 тис. підписників збори грошей для російської армії. За скоєне йому призначили 12 років тюрми.

Як йдеться у вироку від 25 червня, після початку повномасштабного вторгнення Роман Лось перебував на тимчасово окупованій території Донецької області, а згодом переїхав до російського Брянська. Не пізніше березня 2022 року він створив відкритий телеграм–канал, через який систематично поширював матеріали на підтримку Росії, її окупаційної адміністрації та збройних сил.

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Станом на березень 2026 року канал мав майже 59 тис. підписників. Суд встановив, що обвинувачений регулярно публікував пропагандистські дописи та виправдовував збройну агресію проти України.

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Окрім цього, у 2025 році чоловік неодноразово організовував збори коштів на потреби російських військових. У своїх публікаціях Лось закликав підписників переказувати гроші на рахунки, відкриті в російських банках, для забезпечення мотострілецьких, артилерійських підрозділів та операторів FPV–дронів армії РФ.

Зокрема, під час одного зі зборів вдалося зібрати понад 217 тис. російських рублів, які використали для матеріального забезпечення окупантів, що беруть участь у бойових діях проти України. Також у січні 2026 року обвинувачений дав інтервʼю російському медіа, в якому публічно підтримав дії держави–агресора.

Справу розглядали заочно, оскільки, за даними слідства, Роман Лось перебуває на території Росії.

Суддя Дмитро Яковлєв визнав чоловіка винним у колабораціонізмі та пособництві державі–агресору (ч. 6 ст. 111-1, ч. 1 ст. 111-2 КК України) та призначив 12 років увʼязнення з конфіскацію всього майна. Крім того, засудженому заборонили протягом 15 років обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування. Вирок ще можна оскаржити в апеляційному суді.