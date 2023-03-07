Земля під кущем завжди має бути вологою, а за півтора тижня до масового збирання врожаю полив слід припинити

Загалом кабачки часто вирощують відразу на городі, проте якщо ви хочете отримати урожай раніше на місяць, варто вдатися до розсадного методу. «Флорист-Х» розповідає, як правильно це зробити.

Вибір сорту

Для вирощування краще вибирати гібриди F1, тому що вони набагато стійкіші до захворювань, набагато раніше вступають у фазу плодоношення і дають більший урожай. На пакунках із насінням написано, що врожай можна буде знімати вже на 50-55-й день, але це можливо лише в ідеальних умовах. У середньому перші гібридні кабачки дозрівають днів через 60.

Ємність для розсади

Для гарного зростання та розвитку кабачкам насамперед потрібна розвинена коренева система, тому ємність для сіянців має бути великою. Можна зробити саморобні ємності з поліетиленової плівки, використовуючи за шаблон 5-літрову пляшку води.

Обріжте у пляшки дно та верхню частину таким чином, щоб вийшов порожнистий циліндр. Обгорнувши циліндр шматком поліетилену, закріпіть вільний бічний край скотчем. Потім підгорніть нижній край поліетилену під шаблон, стягніть його і зафіксуйте скотчем. Наповнивши циліндр ґрунтом на потрібну висоту, обережно витягніть його. Поліетиленові ємності хороші тим, що під час пересаджування сіянців у ґрунт ємність можна просто розгорнути, не пошкодивши земляної грудки.

Також можна садити кабачки просто в поліетиленові пакети або мішки, які знайдуться вдома у кожного. Наберіть півпакета землі і посадіть в неї насінину. Тримати посіви можна на балконі або заскленій лоджії: насіння кабачків проростає при температурі +12-15⁰C. У разі різкого похолодання чи на ніч можна внести мішки до житлового приміщення.

Коли садити

У фазі розсади кабачки перебувають до 20 днів: спочатку вони формують кореневу систему, а потім нарощують зелену масу. Перетримувати розсаду не можна в жодному разі. У відкритий ґрунт кабачки висаджують тоді, коли земля добре прогрілася, а при вирощуванні в теплиці перші плоди можна отримати вже у квітні.

Загалом сприятливі дні для посіву/посадки овочевих культур у березні – 2, 3, 9-13, 16, 17, 24-26, суто для кабачків – 2, 3, 22-26. Загалом сприятливі дні у квітні – 7-9, 12-14, 17, 18, 21, 22, 25-27, для кабачків – 25-27.

Підтримання температурного режиму

При вирощуванні кабачків у парнику вдень температура має бути +24-26⁰C, а вологість – 60-70 %. Нічна температура в жодному разі не повинна опускатися нижче +14-15⁰C, інакше кабачки скинуть квіти та зав’язі.

Своєчасні підживлення

Всього за сезон кабачкам потрібні три підживлення. На десятий день після висаджування розсади в ґрунт потрібно внести під кабачки азотне підживлення. Друге азотне підживлення треба, коли кабачки починають цвісти. А третє підживлення, яке потрібно внести на початку плодоношення, має бути калійним.

Регулярний полив

Земля під кущем завжди має бути вологою, а за півтора тижня до масового збирання врожаю полив слід припинити, інакше кабачки гнитимуть і погано зберігатимуться. Щоб забезпечити сім’ю кабачками, потрібно посадити лише 4 кущі, з яких ви щодня зніматимете по 2-3 кабачки. Коли плодоношення підійде до піку, ви зможете забезпечити себе і консервованими кабачками.

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