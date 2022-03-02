Гроші з програми єПідтримка тепер можна витрачати на будь-які продукти чи товари. Програма вже не має обмежень на конкретний напрямок бізнесу. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Тепер гроші з карток цих банків можна витратити на будь-які продукти та товари (оплачувати покупки за усіма МСС-кодами). Також можна переказувати гроші на інші картки.

«Ми розуміємо, що під час війни кожна гривня може врятувати чиєсь життя та допомогти багатьом українцям. Тому уряд скасував усі обмеження на використання коштів програми», — пояснили у міністерстві.

Обмеження з карток для виплат єПідтримка вже зняли Монобанк, Альфа-Банк, ПриватБанк, А-Банк, ПУМБ, Восток, Укргазбанк.

Нагадаємо, що тисячу гривень, яку надавали за вакцинацію за програмою єПідтримка, також можна переказувати на допомогу ЗСУ. До слова, за 7 днів війни українці пожертвували на армію понад 1,5 млрд гривень.