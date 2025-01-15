Чим більша пенсія, тим більше обмеження застосують

В законі «Про державний бюджет України на 2025 рік» ідеться про обмеження розміру пенсій, що становлять понад 23,6 тис. грн. Така максимальна сума розрахована з прожиткового мінімуму для людей, які втратили працездатність, що становить 2361 грн. На початку січня Кабінет міністрів ухвалив постанову про застосування обмежувальних коефіцієнтів для розрахунку пенсій на суму понад 23,6 тис. грн.

У Пенсійному фонді України повідомили, кому зменшать пенсійні виплати і на скільки.

Що це за коефіцієнти

Коефіцієнт застосовуватимуть не до всієї суми пенсії, а до її частини, що перевищує 10 прожиткових мінімумів для непрацездатних людей – 23,6 тис. грн. Ідеться про наступні коефіцієнти:

0,5 – до частини пенсії, що більше 10, але не перевищує 11 (25971 грн) прожиткових мінімумів;

0,4 – до частини, що більше 11, але не перевищує 13 (30693 грн) ПМ;

0,3 – до частини, що більше 13, але не перевищує 17 (40137 грн) ПМ;

0,2 – до частини, що більше 17, але не перевищує 21 (49581 грн) ПМ.

0,1 – до частини, що більше 21 прожиткового мінімуму для непрацездатних громадян.

Тобто якщо спецпенсія становить, наприклад, 30 тис. грн, то її на час воєнного стану зменшать до 26,1 тис. грн, якщо 50 тис. грн, то до 26,2 тис. грн.

Кому зменшать пенсії

Ідеться про спеціальні пенсії, що призначені представникам окремих професій на основі відповідного законодавства. Це:

працівники митних органів;

народні депутати і деякі їхні помічники;

держслужбовці;

прокурори;

працівники НБУ та уряду;

дипломати;

службовці органів місцевого самоврядування;

судові експерти;

громадяни, які постраждали від Чорнобильської катастрофи;

деякі науковці та журналісти;

колишні військові (за деякими винятками).

Кого обмеження не стосуються

Рішення уряду передбачає, що для деяких категорій обмеження на виплати у вигляді застосування обмежувального коефіцієнту не діятиме. Ідеться про безпосередніх учасників антитерористичної операції і тих, хто забезпечував національну безпеку та оборону, давав відсіч і стримував збройну агресію Росії проти України. Цей статус визначається відповідними законами.

Обмеження не стосуються також пенсій в разі втрати годувальника, призначених членам сім’ї загиблих (померлих, зниклих безвісти) учасників АТО і військових.