Уряд Німеччини вважає, що РФ зможе вести війну в Україні ще 2-3 роки
В німецькому уряді вважають, що РФ може мобілізувати ще багато військових, але якість їх підготовки буде погіршуватися
РФ має значні резерви солдатів і, беручи до уваги останні укази про мобілізацію та підвищення призовного віку в Росії, Кремль зможе вести загарбницьку війну ще 2-3 роки. Про це повідомляє видання Bild, з посиланням на джерела в уряді Німеччини.
Співрозмовники видання зазначили, що для того, щоб компенсувати великі втрати російської армії в Україні, Путін вже видав указ про часткову мобілізацію восени у кількості 300 тис. резервістів.
«Однак ця поспішна мобілізація розглядалася скоріше як терміновий захід, щоб зупинити просування українських збройних сил. Українські війська досягли значних успіхів у Харківській та Херсонській областях і завдали важких втрат російським окупантам», – розповіли у виданні.
За даними джерел, щоб не допустити розвалу фронту на півдні та сході, військове керівництво РФ потребувало численних резервних частин.
У виданні наголошують, що російська армія тепер може набагато ширше використовувати понад два мільйони резервістів, оскільки віковий ценз підвищено, тому у майбутньому Кремль зможе відкликати з резерву чоловіків до 40 років, а офіцери можуть бути відкликані на службу в збройні сили до 70 років у різних градаціях.
«Хоча ця постанова спрямована на резервістів, привертає увагу підвищення призовного віку до 30 років, адже Росія може збільшити кількість чинних солдатів до трьох мільйонів, якщо хід війни в Україні зробить це необхідним, тому у Москві готові воювати ще два-три роки», – розповідають співрозмовники видання.
Зазначається, що у такому випадку, у російській армії буде більше активних солдатів, ніж у збройних силах Китаю, однак рівень підготовки багатьох з цих солдатів, ймовірно, не дуже високий, на додаток до масових проблем російських збройних сил з їхнім оснащенням.
Попри все, джерела у німецькому уряді застерігають від недооцінки такої мілітаризації російського суспільства.