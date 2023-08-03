РФ має значні резерви солдатів і, беручи до уваги останні укази про мобілізацію та підвищення призовного віку в Росії, Кремль зможе вести загарбницьку війну ще 2-3 роки. Про це повідомляє видання Bild, з посиланням на джерела в уряді Німеччини.

Співрозмовники видання зазначили, що для того, щоб компенсувати великі втрати російської армії в Україні, Путін вже видав указ про часткову мобілізацію восени у кількості 300 тис. резервістів.

«Однак ця поспішна мобілізація розглядалася скоріше як терміновий захід, щоб зупинити просування українських збройних сил. Українські війська досягли значних успіхів у Харківській та Херсонській областях і завдали важких втрат російським окупантам», – розповіли у виданні.

За даними джерел, щоб не допустити розвалу фронту на півдні та сході, військове керівництво РФ потребувало численних резервних частин.

У виданні наголошують, що російська армія тепер може набагато ширше використовувати понад два мільйони резервістів, оскільки віковий ценз підвищено, тому у майбутньому Кремль зможе відкликати з резерву чоловіків до 40 років, а офіцери можуть бути відкликані на службу в збройні сили до 70 років у різних градаціях.

«Хоча ця постанова спрямована на резервістів, привертає увагу підвищення призовного віку до 30 років, адже Росія може збільшити кількість чинних солдатів до трьох мільйонів, якщо хід війни в Україні зробить це необхідним, тому у Москві готові воювати ще два-три роки», – розповідають співрозмовники видання.

Зазначається, що у такому випадку, у російській армії буде більше активних солдатів, ніж у збройних силах Китаю, однак рівень підготовки багатьох з цих солдатів, ймовірно, не дуже високий, на додаток до масових проблем російських збройних сил з їхнім оснащенням.

Попри все, джерела у німецькому уряді застерігають від недооцінки такої мілітаризації російського суспільства.