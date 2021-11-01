Міністерство цифрової трансформації разом з міністерством охорони здоров’я та національною службою здоров’я України (НСЗУ) у понеділок, 1 листопада, запустили бета-тестування Covid-сертифікатів на підставі ПЛР-тестів у застосунку «Дія», повідомила прес-служба уряду.

Аби взяти участь у бета-тестуванні з метою отримання ковід-сертифіката на основі негативного ПЛР-тесту, спершу необхідно зареєструватися. Такий сертифікат діятиме 72 години з моменту здачі аналізу.

Наразі протестувати можна ПЛР-тести з таких лабораторій:

ДІЛА;

Ескулаб;

Смартлаб;

Дніпролаб.

«Мінцифри спільно з МОЗ та НСЗУ активно працює над підключенням інших лабораторій до Електронної системи охорони здоров’я (ЕСОЗ). Згодом вони відображатимуться в застосунку. Інші лабораторії поступово долучатимуться до бета-тестування», – запевнили в уряді.

Згенерувати ковід-сертифікат на основі ПЛР-тесту можна так само, як і ковід-сертифікат про вакцинацію. Після оновлення застосунку в PlayMarket, AppStore або AppGallery в «Дії» треба натиснути «Послуги», вибрати пункт »«Covid-сертифікати» та натиснути «Згенерувати сертифікат».

Далі треба надати згоду на отримання даних з Електронної системи охорони здоров’я (ЕСОЗ) до «Дії» і дані підтягнуться автоматично. Сертифікат з’явиться поруч із вашими іншими цифровими документами в застосунку.

Зазначимо, що наразі в застосунку «Дія» також доступні міжнародний, «жовтий» та «зелений» внутрішні Covid-сертифікати про вакцинацію. «Жовтий» сертифікат можна отримати після однієї дози вакцини. Він діє 120 днів. А міжнародний та «зелений» діють 365 днів. Разом з тим сертифікати для тих, хто одужав, але ще не вакцинувався, у «Дії» наразі відсутні, хоча 5 жовтня на брифінгу перший заступник міністра цифрової трансформації України Олексій Вискуб заявляв, що такі сертифікати також будуть.