38-річний Федоров з лютого 2024 року був начальником Запорізької ОВА

Кабінет Міністрів України на засіданні в п’ятницю, 4 вересня, погодив звільнення Івана Федорова з посади голови Запорізької ОВА та його призначення головою Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Водночас уряд звільнив із посади голови Держагентства відновлення Сергія Сухомлина, який подав заяву про відставку за власним бажанням 29 липня. Він очолював Агентство із вересня 2024 року, а до того майже десять років був мером Житомира. Разом із Сухомлиним Кабмін також звільнив першого заступника голови Агентства Миколу Бойка.

3 вересня керівник Запорізької ОВА Іван Федоров заявив, що президент Володимир Зеленський запропонував йому очолити Державне агентство відновлення.

«Буду відвертим, я отримав надскладну пропозицію – очолити Агентство відновлення і взяти на себе відповідальність за захист стратегічно важливих обʼєктів по всій Україні. Але цей перехід не означає, що покину Запорізьку область», – сказав Федоров.

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Він зауважив, що наразі залишатиметься заступником голови ради оборони регіону.

Іван Федоров – голова Запорізької ОВА (з 2024 року), мер Мелітополя (2020–2024). Був депутатом Запорізької облради від БПП (2015–2020) та депутатом Мелітопольської міськради від «Партії регіонів» (2010–2015).

Після окупації Мелітополя у березні 2022 року Федоров відмовився співпрацювати з російськими окупантами. 11 березня того ж року його викрали російські військові. Після шести днів у полоні Федорова обміняли на дев’ятьох російських солдатів-строковиків.

6 березня 2022 року президент нагородив Федорова орденом «За мужність» III ступеня.