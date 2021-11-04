IQOS VEEV

Цього разу – не пристрій для нагрівання тютюну, а несподіваний девайс у портфелі бренду – міні-вейп IQOS VEEV. Продажі пристрою уже розпочали на офіційному сайті iqos.ua та у фірмових магазинах в 5 містах: Києві, Львові, Харкові, Дніпрі та Одесі. Ми ретельно розібралися у темі та розповідаємо про усе в деталях: що таке IQOS VEEV, як працює цей міні-вейп та чи відрізняється від інших електронних сигарет.

IQOS VEEV – що це таке: вейп чи електронна сигарета?

IQOS VEEV, правильно читається як Айкос Вів, – це електронна сигарета, яка нагріває нікотиновмісну рідину в змінних подах (картриджах). Такі пристрої також називають под-системами, саме через розхідники – поди. Для IQOS це перший продукт такого типу в Україні.

Зручність нового IQOS VEEV

Под-системи вважаються новим поколінням електронних сигарет та вейпів, адже мають суттєві апгрейди технології: потужний акумулятор, але компактний розмір; одноразові поди замість необхідності щоразу заливати рідину; нікотинова сіль замість попереднього покоління рідких заправок; мінімалістичний та інтуїтивно зрозумілий дизайн тощо.

Принцип роботи електронних випаровувачів такий: на нагрівальний елемент/випаровувач (зазвичай має форму спіралі чи пластини) подається струм, щоб розігріти метал. Далі до нагрівача поступає рідина. Вона або контактує з ним напряму або через проміжну оболонку – фітиль (з вати, тканини чи інших матеріалів). Нагрівач підвищує температуру до моменту, поки рідина не почне випаровуватися. Тоді користувач отримує ароматну пару, що містить нікотин.

Хоча за технологією IQOS VEEV – це саме pod-система, IQOS свою новинку називає міні-вейпом. Можливо, для того, щоб підкреслити відмінності від інших пристроїв з подами.

Швейцарсько-німецька технологія нагрівання IQOS VEEV MESH

Новий міні-вейп працює на унікальний запатентованій технології IQOS VEEV MESH. Нагрівальний елемент у Айкос Вів має незвичайну конструкцію – сітчасту. Завдяки цьому, він повністю занурюється у под та контактує з рідиною неперервно, а не лише у момент затяжки, коли рідина подається на розжарений нагрівач.

Принцип роботи електронних випаровувачів

У результаті смак та насиченість аерозолю однаково рівномірні з кожною затяжкою. Досвідчені користувачі под-систем та вейпів знають, як часто у такі гаджети можуть змінювати смак пари, в залежності від того, скільки рідини залишилося. Більше того, коли рідини залишилося зовсім мало або вона взагалі закінчилася, електронні сигарети можуть «видавати» дуже сухі та жорсткі затяжки із горілим чи пластиковим смаком. Технологія Mesh, вбудована у Віві, має повністю захищати від цього. Девайс вміє слідкувати за кількістю рідини в картриджі і автоматично вимикається, коли рівень зменшується до нуля.

User experience дизайн замість дизайну візуальної складової

У Кремнієвій долині кажуть, що найкращий дизайн – це той, який не видно. При цьому у концепції «невидимого дизайну» не йдеться про те, що пристрій має погано виглядати. Навпаки, візуальна складова важлива, але це вже звична база. А під дизайном за сучасними стандартами у першу чергу розуміють дизайн користувацького досвіду чи дизайн взаємодії: процес використання, зручність та зрозумілість, простоту, сенсорну складову, здатність вирішувати проблеми користувача, автоматизацію.

Візуально IQOS VEEV простий, лаконічний та компактний. Електроніку запаковано у цільний корпус, відлитий з алюмінію. Управління пристроєм зводиться до однієї кнопки, світлового індикатора та вібро-сигналів. Використання просте та вимагає мінімум дій. Не потрібно перезаправляти поди, не потрібно вмикати/вимикати гаджет для кожної затяжки. Якщо затягуєшся, міні-вейп активується, якщо ні – переходить у режим очікування.

Цікава особливість, яку не зустрінеш в інших гаджетів для курців – це так званий сенсорний режим. При кожній затяжці IQOS VEEV чи то легенько вібрує, чи то пульсує. Багатьом користувачам ця функція настільки подобається, що просять додати її в інші пристрої.

З IQOS VEEV є спеціальний додаток IQOS App для смартфонів та комп’ютерів. Айкос Вів конектиться до додатку через Bluetooth. Додаток дозволяє налаштовувати режими віброзатяжок, кількість пари та режими підсвітки, перевіряти статистику використання, оновлювати прошивку тощо.

Якість та безпека, підтверджені дослідженнями та стандартами ЄС

За результатами досліджень при використанні IQOS VEEV кількість шкідливих речовин зменшується на 95%, якщо порівнювати з курінням звичайної сигарети. Проте пам’ятайте, що нікотин у складі пари залишається. Наразі, IQOS VEEV – це єдина електронна сигарета на рідині в Україні, що має підтверджене незалежними дослідженнями зниження ризику для здоров’я.

IQOS VEEV

Інший важливий аспект безпечності – це походження рідини для випаровування. Низький рівень якості заправок, зависокий вміст нікотину, а також самостійне змішування компонентів являють собою найбільшу небезпеку для здоров’я користувачів под-систем.

Поди з рідиною VEEV, на відміну від інших, виробляються за стандартами ЄС. Рідина для подів виготовляється у Нідерландах, а самі поди – в Польщі.

Ресайклінг використаних подів та пристроїв IQOS VEEV

Використані поди та старі пристрої, що вийшли з вжитку, можна безкоштовно здати на переробку у будь-який фірмовий магазин IQOS. Більше того, у магазинах бренду також приймають на переробку інші пристрої для випаровування рідини. Усі гаджети та поди розбирають на частини та сортують. Елементи, які можна переробляти, відправляються на ресайклінг та вторинне використання. Ті, що не переробляються, знезаражуються та утилізуються згідно з екологічними нормами.