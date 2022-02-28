ФІФА 27 лютого запровадила санкції проти Росії через вторгнення в Україну. На її території не відбуватимуться міжнародні футбольні турніри, а домашні матчі проводитимуть на нейтральних територіях без російських уболівальників. Збірна виступатиме під назвою Російський футбольний союз і нейтральним прапором, тобто участь у відборі на ЧС-2022 вона братиме.

Доповнено о 20:00. ФІФА та УЄФА таки вирішили відсторонити всі російські клуби на національні збірні від участі в усіх футбольних турнірах.

Проте низка європейських збірних відмовилася грати зі збірною Росії та російськими командами за будь-яких умов. 24 березня Росія мала б зіграти з Польщею у плей-оф відбору на Чемпіонат світу 2022, і ще до санкцій ФІФА поляки заявили, що не збираються цього робити. Учора, 27 лютого, президент Польської футбольної асоціації Цезарій Кулеша заявив, що польська збірна не буде грати з російською за жодних умов і надіслала відповідного листа до ФІФА.

«Сьогоднішнє рішення ФІФА абсолютно неприйнятне. Ми не зацікавлені брати участь у цій грі, яка лише створює видимість покарання. Наша позиція залишається незмінною – збірна Польщі не гратиме з Росією, як би не називалася команда», – написав він.

28 лютого Кулеша повідомив, що таке рішення польської збірної підтримали ще низка європейських збірних, зокрема, Чехія та Швеція, які, як і Польща, є в одній групі з Росією у плей-оф відбору на Чемпіонат світу 2022. Також підтримку Україні висловили збірні Англії, Албанії, Данії, Ірландії, Норвегії, Шотландії, Швейцарії та Уельсу, які теж відмовилися брати участь у будь-яких матчах проти російських команд.

Додамо, що раніше УЄФА перенесла фінал Ліги чемпіонів із Санкт-Петербурга в Париж через війну в Україні.