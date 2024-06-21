УЄФА розслідує заклики до вбивства сербів албанськими та хорватськими вболівальниками
Під час матчу збірних Албанії та Хорватії їхні вболівальники дружно скандували «Вбий серба!»
Представники збірної Сербії звернулись до УЄФА з вимогою покарати вболівальників Албанії та Хорватії за непристойні скандування, які ті вигукували під час матчу 2-го туру групового етапу Євро-2024 між цими збірними. Команди тоді розписали бойову нічию 2:2, поки фанати на трибунах разом кричали: «Вбий серба!».
Союз європейських футбольних асоціацій вже розпочав розслідування щодо поведінки вболівальників і призначив інспектора з питань етики та дисципліни, про що повідомив на своєму офіційному сайті.
«Відповідно до статті 31(4) Дисциплінарного регламенту УЄФА сьогодні було призначено інспектора УЄФА з етики та дисципліни для проведення розслідування щодо потенційної расистської та/або дискримінаційної поведінки вболівальників, яка ймовірно мала місце під час чемпіонату Європи 2024 року», – йдеться у заяві організації.
Окрім вищезгаданого епізоду, УЄФА також розпочав розслідування щодо «ймовірної неадекватної поведінки» футболіста збірної Албанії Мірлінда Даку. Після нічиєї з хорватами представник російського Рубіна провокував трибуни на скандування дискримінаційних закликів на адресу Північної Македонії. Додамо, що через інцидент із албанськими та хорватськими вболівальниками збірна Сербії погрожує УЄФА знятися з чемпіонату.
До слова, це не перший випадок проведення розслідування на Євро-2024: раніше УЄФА відсторонив косоварського журналіста Арлінда Садіку, який у матчі Сербія – Англія демонстрував сербським фанам жест з орлом, зображеним на державному прапорі Албанії, а Сербію та Албанію оштрафували на 10 тисяч євро за демонстрацію «провокативних меседжів, що не пасують спортивному заходу».
Також Федерація футболу Сербії має сплатити 4,5 тисячі євро за поведінку фанатів, які жбурляли на поле в матчі першого туру з Англією (0:1) сторонні предмети. За подібну поведінку уболівальників оштрафували і збірну Албанію (12,3 тисяч євро).