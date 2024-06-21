Сербія погрожує зняттям з чемпіонату Європи

Представники збірної Сербії звернулись до УЄФА з вимогою покарати вболівальників Албанії та Хорватії за непристойні скандування, які ті вигукували під час матчу 2-го туру групового етапу Євро-2024 між цими збірними. Команди тоді розписали бойову нічию 2:2, поки фанати на трибунах разом кричали: «Вбий серба!».

Союз європейських футбольних асоціацій вже розпочав розслідування щодо поведінки вболівальників і призначив інспектора з питань етики та дисципліни, про що повідомив на своєму офіційному сайті.

«Відповідно до статті 31(4) Дисциплінарного регламенту УЄФА сьогодні було призначено інспектора УЄФА з етики та дисципліни для проведення розслідування щодо потенційної расистської та/або дискримінаційної поведінки вболівальників, яка ймовірно мала місце під час чемпіонату Європи 2024 року», – йдеться у заяві організації.

Окрім вищезгаданого епізоду, УЄФА також розпочав розслідування щодо «ймовірної неадекватної поведінки» футболіста збірної Албанії Мірлінда Даку. Після нічиєї з хорватами представник російського Рубіна провокував трибуни на скандування дискримінаційних закликів на адресу Північної Македонії. Додамо, що через інцидент із албанськими та хорватськими вболівальниками збірна Сербії погрожує УЄФА знятися з чемпіонату.

Serbia born Albanian football player Mirlind Daku leading fans to cheer:



Fuck Macedonians / Qifsa maqedonën@UEFA should ban him from the remainder of the tournament for spreading hate against a people/country that isn't even participating.

pic.twitter.com/eIDTS3H9MW pic.twitter.com/M0Lpe6napN — Igor Jaramaz UN SC 1244 (@IgorJaramaz) June 20, 2024

До слова, це не перший випадок проведення розслідування на Євро-2024: раніше УЄФА відсторонив косоварського журналіста Арлінда Садіку, який у матчі Сербія – Англія демонстрував сербським фанам жест з орлом, зображеним на державному прапорі Албанії, а Сербію та Албанію оштрафували на 10 тисяч євро за демонстрацію «провокативних меседжів, що не пасують спортивному заходу».

Також Федерація футболу Сербії має сплатити 4,5 тисячі євро за поведінку фанатів, які жбурляли на поле в матчі першого туру з Англією (0:1) сторонні предмети. За подібну поведінку уболівальників оштрафували і збірну Албанію (12,3 тисяч євро).