Під час судового засідання Іван Котун уклав з прокурором угоду про визнання винуватості

Ужгородський міськрайонний суд визнав винним місцевого мешканця Івана Котуна в умисному заподіянні правоохоронцю тілесних ушкоджень під час виконання ним службових обов’язків і призначив йому 3 роки ув’язнення. Реальний термін покарання суд замінив на рік умовного.

Як йдеться у вироку суду, який винесли 26 вересня, подія сталася в Ужгороді ввечері 17 серпня. Патрульні зупинили Volkswagen Caddy за порушення правил користування ременями безпеки. За кермом авто під наркотиками був Іван Котун. Після того, як поліцейський попросив водія показати документи, він натиснув на гальма, намагаючись втекти.

Щоб зупинити порушника, патрульний Янош Кормош стрибнув на поріг автомобіля і, тримаючись за дверцята і дах, проїхав близько 100 метрів, поки не дотягнувся до ключів і не вимкнув двигун. Потерпілий отримав забійні садна стегна та ліктів, а також м’яких тканин голови.

Під час судового засідання Іван Котун уклав з прокурором угоду про визнання винуватості. Як наслідок, суддя Віталій Малюк визнав ужгородця винним в умисному заподіянні правоохоронцю тілесних ушкоджень під час виконання ним службових обов’язків і призначив йому 3 роки ув’язнення. Реальний термін покарання суд замінив на рік умовного.