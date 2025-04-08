На територію Чернівецького обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки незаконно проникла група з восьми людей – семеро чоловіків та одна жінка. Хулігани агресивно поводилися, шарпали працівників ТЦК та поліцейських за одяг, лаялися та заважали виїзду службовим автомобілям. За їх словами, вони намагалися таким чином визволити мобілізованого напередодні чоловіка. Однак правоохоронці їх затримали, і наразі вирішують питання про повідомлення підозри.

Інцидент з незаконним проникненням на подвір’я обласного ТЦК та СП трапився близько 17:00 7 квітня. «За попередніми даними, військовозобов’язаного, який ухилявся від виконання військового обов’язку, працівники ТЦК запросили до установи для уточнення його облікових даних. Водночас група людей почала чинити опір військовослужбовцям, супроводжуючи свої дії агресивною поведінкою та знімаючи свої дії на камеру», – повідомили в Чернівецькому обласному ТЦК та СП. У військкоматі також зазначили, що хулігани звинувачували їх незаконній мобілізації чоловіка, однак довести це не змогли.

Працівники ТЦК на місце події викликали поліцію. Слідчо-оперативна група, яка прибула на місце події, встановила, що семеро чоловіків та одна жінка, віком від 28 до 58 років, незаконно увійшли на територію режимного об’єкту, повідомили в поліції Буковини у вівторок, 8 квітня.

Учасниця групи представилась правоохоронцям громадською діячкою, і почала вимагати відпустити спільників, яких запросили в поліцію для встановлення осіб. «Жінка поводилася агресивно, висловлювала нецензурну лайку, принижувала честь та гідність представників правоохоронних органів, шарпала за однострій, погрожувала службовими неприємностями, а також перешкоджала виїзду службового автотранспорту з території підрозділу поліції», – зазначила речниця поліції Буковини в коментарі ZAXID.NET Кароліна Маришева.

Хуліганка не звертала уваги на прохання поліцейських припинити протиправні дії, і на території ТЦК вела відеотрансляцію у соцмережах. Поліцейські встановили, що порушницею є 39-річна жителька Вінницької області. В поліції також додали, що чоловік, якого мобілізували і намагалися визволити порушники, перебував у розшуку як ухилянт.

Слідчі відкрили два кримінальні провадження в ЄРДР щодо групи чоловіків та активістки за ч. 2 ст. 296 (Хуліганство) та ч. 2 ст. 342 КК України (Опір представникові влади, працівникові правоохоронного органу, державному виконавцю). Наразі за обома фактами протиправних дій проводяться досудові розслідування. Порушникам загрожує штраф в розмірі до 68 тис. грн або ж ув’язнення до чотирьох років.