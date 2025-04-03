Через виявлений на березі річки Прут заражений африканською чумою труп свині, у Чернівцях та 30 навколишніх селах оголосили карантин. Відповідне рішення прийняли на засіданні державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при Чернівецькій районній державній адміністрації у четвер, 3 квітня.

Труп зараженої вірусом АЧС тварини виявили на березі річки в урочищі «Гореча» 31 березня. За повідомленням управління Держспоживслужби в Чернівецькій області того ж дня відібрані зразки тканин з мертвої свійської свині відправили на дослідження в Івано-Франківську регіональну державну лабораторію. «1 квітня 2025 року під час досліджень проби з трубчастої кістки виявлено вірус Африканської чуми свиней», – йдеться в повідомленні.

Під час засідання державної надзвичайної протиепізоотичної комісії спеціалісти вирішили оголосити про спалах небезпечної хвороби. Ділянка та берег річки, де ветеринари виявили труп, закрили. Окрім того, 30 сіл потрапили в зону карантину. Зокрема, у захисну зону радіусом 3 км включили села Буда і Магала та місто Чернівці.

В зону спостереження спеціалісти внесли села, які розташовані в радіусі 10 км від місця, де знайшли заражену тварину.

Це місто і села Чернівецької громади: м. Чернівці, с. Коровія, с. Чорнівка;

Боянська громада: с. Бояни, с. Припруття, с. Боянівка, с. Гай;

Волоківська громада: с. Волока, с. Валя Кузьмін;

Великокучурівська громада: с. Великий Кучурів, с. Годилів;

Горішньошерівецька громада: с. Задубрівка; Камʼянське ТГ - с. Камʼяна, с. Михальча, с. Заволока, с. Дубове;

Магальська громада: с. Рідківці;

Мамаївська громада: с. Мамаївці, с. Стрілецький Кут, с. Новий Киселів;

Острицька громада: с. Остриця, с. Цурень; с. Маморниця;

Чагорська громада: с. Чагор, с. Молодія, с. Луковиця, с. Кут;

Топорівська громада: с. Топопівці.

В цих селах працівники Держпродспоживслужби запровадять обмеження на торгівлю на ринках живими свинями та продуктами з них. Зокрема під заборону підпадає продаж м’яса від приватних господарств, свиняче м’ясо отримане на забійних та переробних підприємствах, які мають експлуатаційний дозвіл та за наявності відповідних супровідних документів, продаватиметься і надалі.

Також проведуть подворовий обхід господарств, де місцеві мешканці тримають свійських тварин.