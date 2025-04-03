Будинок та ділянка в Іспанії коштують близько 40,7 млн грн

Національне агентство з питань запобігання корупції виявило ознаки незаконного збагачення на понад 81 млн грн у депутата Одеської міської ради та його сім’ї. Про це у середу, 2 квітня, повідомило НАЗК.

Протягом 2021–2024 років депутат та члени його сім’ї незаконно збагатилися на понад 81 млн грн. За незаконні прибутки вони купили:

нежитлові приміщення в Одесі вартістю 14,9 млн грн та 1,5 млн грн;

квартири в Одесі вартістю 7,2 млн грн;

будинок та земельна ділянка в Іспанії вартістю 40,7 млн грн.

Мова йде також про 100% статутного капіталу приватного підприємства вартістю майже 12 млн грн та автомобіль Mercedes-Benz S400 CDI 2021 року випуску вартістю 5,4 млн грн.

Зазначають, що з 2010 року депутат є членом постійної комісії з питань комунальної власності, економічної, інвестиційної політики та підприємництва, а відтак володіє інформацією про об’єкти комунальної власності в Одесі та бере участь у прийнятті рішень щодо їх приватизації.

«Під час проведення моніторингу способу життя встановлено, що депутат через неприбуткову громадську організацію, що здійснює захист інвалідів, привласнив нежитлове приміщення в Одесі. Кошти для оплати за нежитлове приміщення громадська організація отримала від довіреної особи депутата у вигляді безвідсоткової позики», – йдеться у повідомленні.

Разом з тим, донька депутата також набула дороговартісні об’єкти нерухомого та рухомого майна, а також корпоративні права за відсутності офіційних доходів.

У НАЗК наголошують, що депутат та члени його сім’ї не мали фінансової можливості для придбання цих активів коштом законних доходів.

Нагадаємо, НАБУ і САП у четвер, 20 лютого, повідомили про викриття колишнього керівника одного з державних спецекспортерів на масштабному відмиванні грошей. Правоохоронці не називають прізвища підозрюваного, але за даними «Центру протидії корупції», йдеться про колишнього керівника «Укрспецекспорту» 53-річного Дмитра Перегудова.