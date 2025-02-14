Ці парафії стали 14 і 15, які перейшли в ПЦУ

В місті Глибока на Буковині на зборах двох церковних парафій 14 лютого проголосувала за перехід в ПЦУ. На зібрання щодо зміни релігійної юрисдикції зареєструвалося 790 людей. Усі вони одноголосно підтримали перехід від УПЦ МП до ПЦУ.

За зміну релігійної юрисдикції проголосували члени парафій церкви Покрови Пресвятої Богородиці та храму Воздвиження Хреста Господнього, повідомили в спільноті «Буковинський дзвін ПЦУ». Збори відбулися на площі міста.

Голова зборів, житель Глибокої Микола Стрільчук в коментарі «Суспільне.Чернівці» розповів, що місцеві жителі вирішили провести збори через закон, який набув чинності у вересні 2024 року. Він передбачає припинення діяльності на території України релігійних організацій, пов’язаних з Російською православною церквою. Ці релігійні організації мають девʼять місяців з набуття чинності закону, аби порвати зв'язки з РПЦ.

За словами голови Глибоцької громади Григорія Ванзуряка на зборах також були присутні представники з різних парафій УПЦ МП з колишнього Глибоцького району. Однак вони голосуванню не перешкоджали.

Додамо, що з початку повномасштабної агресії релігійні громади 40 населених пунктів перейшли від УПЦ до ПЦУ: у 2022 році – 6 релігійних громад, у 2023 році – 12, у 2024 році – 9, а в 2025 році – 15.