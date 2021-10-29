В Україні є приклади, коли керівництво територіальних громад ефективно проводить кампанію щодо вакцинації проти коронавірусу, заявив головний державний санітарний лікар, заступник міністра охорони здоров’я Ігор Кузін. Як розповів він в Інтерв’ю «Гордону», у таких громадах щеплено багато людей і низький рівень захворюваності на Covid-19.

«Така ситуація у Харківській області, наприклад, Липецька громада. Там добре організували процес вакцинації, керівник громади дуже активний, і там щеплено понад 94% дорослого населення однією дозою, і показники захворюваності практично нульові», – повідомив Кузін.

Зазначимо, загалом у цій громаді проживає 8161 доросла людина. «Суспільне» ще 5 жовтня повідомляло про те, що повністю вакцинованими на той момент були 50,5% жителів. На той час у Липецькій громаді виявляли орієнтовно по 15 хворих, що є вдвічі меншим показником за торішню кількість.

Нагадаємо, що також низький рівень захворюваності спостерігається у Моршині Львівської області, де 75% населення міста отримало першу дозу вакцини від коронавірусу, а 74% вакциновані повністю. Вакцинація у цьому місті стартувала у квітні, коли антивакцинаторські кампанії в Україні не були потужними.