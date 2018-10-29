В Індонезії впав у море пасажирський літак з 189 людьми на борту

У море впав літак авіакомпанії Lion Air

Пасажирський літак Boeing 737 MAX 8 індонезійської авіакомпанії Lion Air розбився невдовзі після вильоту з Джакарти. Boeing 737, що здійснював внутрішній рейс з Джакарти в Панкалпінанг, впав у море. Згідно з повідомленням рятувальників, загинули всі, хто перебував на борту.

«Ми отримали підтвердження того, що літак розбився», – сказав представник рятувальних служб Юсуф Латіф, передає УНІАН



Зв'язок з бортом зник за 13 хвилин після вильоту зі столиці Індонезії. Згідно з даними сервісу Flightradar 24, рейс виконував літак Boeing 737 MAX 8. Він вилетів з Джакарти о 6:20 ранку за місцевим часом з 10-хвилинною затримкою і мав прибути в пункт призначення о 7:20.



Начальник індонезійського агентства катастроф опублікував фото особистих речей пасажирів літака і відео з місця падіння.

Serpihan pesawat Lion Air JT 610 yang jatuh di perairan Karawang. Beberapa kapal tug boad membantu menangani evakuasi. Video diambil petugas tug boad yang ada di perairan Karawang. pic.twitter.com/4GhKcRYkpG — Sutopo Purwo Nugroho (@Sutopo_PN) 29 жовтня 2018 р.

Як пише Bloomberg, посилаючись на Національний комітет з безпеки транспорту, на борту було 189 осіб.

Згідно з даними цього комітету, літак, який зазнав катастрофи, мав 800 годин загального нальоту. Капітан літака мав шість тисяч годин нальоту, а другий пілот п'ять тисяч.

До втрати зв'язку екіпаж авіалайнера відправив запит на повернення в аеропорт Джакарти.

В екстрених службах повідомили, що вони знайшли уламки літака. Рятувальники також виявили рятувальний жилет і особисті речі пасажирів, зокрема мобільні телефони.

Boeing 737 розбився біля берегів острова Ява

Водночас, як передає ВВС, на борту індонезійського лайнера, що розбився, були 188 осіб, серед яких двоє новонароджених і одна дитина, і сім членів екіпажу.

У МЗС України заявили, що громадян України немає у списку пасажирів літака та членів екіпажу.

Як інформує УНІАН, у компанії Lion Air згодом поширили повідомлення, де вказали, що у авіалайнера Boeing 737 Max 8 були технічні проблеми під час попереднього польоту, однак їх усунули відповідно до регламенту. Окрім того, літак був в експлуатації лише два місяці.