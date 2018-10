В Індонезії впав у море пасажирський літак з 189 людьми на борту

Пасажирський літак Boeing 737 MAX 8 індонезійської авіакомпанії Lion Air розбився невдовзі після вильоту з Джакарти. Boeing 737, що здійснював внутрішній рейс з Джакарти в Панкалпінанг, впав у море. Згідно з повідомленням рятувальників, загинули всі, хто перебував на борту.

«Ми отримали підтвердження того, що літак розбився», – сказав представник рятувальних служб Юсуф Латіф, передає УНІАН



Зв'язок з бортом зник за 13 хвилин після вильоту зі столиці Індонезії. Згідно з даними сервісу Flightradar 24, рейс виконував літак Boeing 737 MAX 8. Він вилетів з Джакарти о 6:20 ранку за місцевим часом з 10-хвилинною затримкою і мав прибути в пункт призначення о 7:20.



Начальник індонезійського агентства катастроф опублікував фото особистих речей пасажирів літака і відео з місця падіння.

Як пише Bloomberg, посилаючись на Національний комітет з безпеки транспорту, на борту було 189 осіб.

Згідно з даними цього комітету, літак, який зазнав катастрофи, мав 800 годин загального нальоту. Капітан літака мав шість тисяч годин нальоту, а другий пілот п'ять тисяч.

До втрати зв'язку екіпаж авіалайнера відправив запит на повернення в аеропорт Джакарти.

В екстрених службах повідомили, що вони знайшли уламки літака. Рятувальники також виявили рятувальний жилет і особисті речі пасажирів, зокрема мобільні телефони.

