Блогери поширювали в інстаграмі рекламу казино без врахування належних правил

Державне агентство PlayCity та американська корпорація Meta заблокували сім інстаграм-акаунтів, які рекламували казино. Про це у середу, 6 серпня, повідомили у пресслужбі міністерства цифрової трансформації.

«Блогери систематично просували онлайн-казино через Stories — публікували відео з виграшами й залишали активні посилання на сайти. Це порушення закону, за яке разом з Meta заблокували акаунти», – повідомили у пресслужбі Мінцифри.

Які саме сторінки потрапили під блокування в інстаграмі за рекламу казино, у міністерстві не уточнили.

У Мінцифри нагадали, що реклама казино допускається в разі дотримання низки умов. Зокрема, реклама казино має бути:

дозволена тільки на сайтах та застосунках організаторів азартних ігор, а також у спеціалізованих медіа для повнолітніх чи в нічному телеефірі

маркована як 21+

легальною – рекламувати дозволено лише бренди з ліцензією

без застосування в ній неповнолітніх, військових, медиків, волонтерів, бонуси, закликів до гри або обіцянок легкого збагачення

з попередженнями про ризики ігрової залежності

Нагадаємо, наприкінці липня державне агентство PlayCity оштрафувало телеграм-канал «Труха Україна» за незаконну рекламу азартних ігор. Канал оштрафували на 4,8 млн грн за систематичне поширення маніпулятивної реклами про нібито легкий заробіток на грі.