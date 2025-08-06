В інстаграмі заблокували за рекламу казино сім акаунтів з України
Блокування відбулося за співробітництва Meta та держагентства PlayCity
Державне агентство PlayCity та американська корпорація Meta заблокували сім інстаграм-акаунтів, які рекламували казино. Про це у середу, 6 серпня, повідомили у пресслужбі міністерства цифрової трансформації.
«Блогери систематично просували онлайн-казино через Stories — публікували відео з виграшами й залишали активні посилання на сайти. Це порушення закону, за яке разом з Meta заблокували акаунти», – повідомили у пресслужбі Мінцифри.
Які саме сторінки потрапили під блокування в інстаграмі за рекламу казино, у міністерстві не уточнили.
У Мінцифри нагадали, що реклама казино допускається в разі дотримання низки умов. Зокрема, реклама казино має бути:
- дозволена тільки на сайтах та застосунках організаторів азартних ігор, а також у спеціалізованих медіа для повнолітніх чи в нічному телеефірі
- маркована як 21+
- легальною – рекламувати дозволено лише бренди з ліцензією
- без застосування в ній неповнолітніх, військових, медиків, волонтерів, бонуси, закликів до гри або обіцянок легкого збагачення
- з попередженнями про ризики ігрової залежності
Нагадаємо, наприкінці липня державне агентство PlayCity оштрафувало телеграм-канал «Труха Україна» за незаконну рекламу азартних ігор. Канал оштрафували на 4,8 млн грн за систематичне поширення маніпулятивної реклами про нібито легкий заробіток на грі.