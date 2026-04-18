Міськрада Ірепеня переплатила за памʼятники для меморіала 2,8 млн грн

В Ірпені викрили схему розтрати бюджетних грошей на облаштуванні «Алеї пам’яті захисників». Посадовці міської ради та підприємець розтратили на закупівлі хрестів майже три мільйони гривень. Про це у пʼятницю, 17 квітня, повідомили в Офісі генерального прокурора.

Слідчі встановили, що посадовці Ірпінської міської ради з порушеннями закону «Про публічні закупівлі» оголосили тендер на закупівлю хрестів для облаштування «Алеї пам’яті захисників». У торгах взяло участь лише одне підприємство, що в подальшому й поставило 75 надгробних пам’ятників для меморіалу.

За інформацією правоохоронців, хрести закупили в Китаї приблизно по 12 тис. грн за одиницю, однак міськрада сплатила за кожен майже 80 тис. грн. Загалом на пам’ятники з місцевого бюджету витратили близько 6 млн грн, переплативши 2,8 млн грн.

Наразі слідчі оголосили представнику товариства, уповноваженому з публічних закупівель, а також колишній заступниці Ірпінського міського голови підозри у розтраті бюджетних грошей в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України). Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – позбавлення волі строком на 12 років та конфіскація майна.

