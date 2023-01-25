В Іспанії затримали чоловіка, якого підозрюють в розсиланні листів із вибухівкою до українських дипломатичних установ та іспанських державних структур. Про це 25 січня повідомило видання El Pais.

Зазначається, що у місті Бургос співробітники поліції заарештували 74-річного чоловіка, який наприкінці листопада та на початку грудня імовірно міг надіслати щонайменше шість листів із піротехнічними матеріалами.

Серед одержувачів були прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес, а також посольства України та США в Мадриді.

Заарештований чоловік – громадянин Іспанії, він нібито діяв сам і не пов'язаний з жодною групою. Наразі поліція проводить обшук у його помешканні в Бургосі.

Нагадаємо, що лист із вибухівкою, зокрема, отримало посольство України в Іспанії. Лист було адресовано безпосередньо послу. Від вибуху постраждав працівник посольства, який оглядав конверт. Загалом упродовж кількох тижнів на початку грудня такі листи отримала низка українських дипломатичних установ у всьому світі.