Єпископ розповів дітям, що Санта-Клауса не існує, а його костюм створили для кращих продажів продукції компанія Coca-Cola

В Італії католицький єпископ Антоніо Стальяно розповів дітям, що Санта-Клауса не існує, а його костюм створила компанія Coca-Cola для того, щоб краще продавати свою продукцію. Це спровокувало скандал і змусило єпархію вибачатися, інформує УНН із посиланням на Сorriere del mezzogiorno.

«Ні, Санта Клауса не існує. Справді, я б додав, що червоний колір одягу, в який він одягнений, був обраний Coca Cola виключно з рекламною метою», — сказав Стальяно під час свого виступу

Виступ єпископа перед дітьми в базиліці Сальваторе в Ното на Сицилії, спричинив обурення батьків. Після заяви Стальяно вони звинуватили його в тому, що єпископ руйнує сімейні традиції. Єпархія, де служить Стальяно, вже попросила пробачення за його слова.

«Від імені єпископа ми висловлюємо скорботу через цю заяву, яка спричинила розчарування у маленьких дітей, і хочемо уточнити, що наміри Стальяно були зовсім іншими», – йдеться у повідомленні.

Як зазначають, єпископ намагався вказати на справжнє значення Різдва та історії про святого Миколая, який допомагав бідним і приносив подарунки їхнім дітям.

Тим часом сам Стальяно зазначив, що Санта-Клаус не є історичною особистістю, як святий Миколай, який допомагав бідним. Як пояснив єпископ, він намагався сказати, що напередодні різдвяних свят діти повинні перейнятися атмосферою добра і дарувати подарунки бідним.

Святий отець наголосив, що культура споживання та дарування відрізняється від справжнього послання свята Різдва. Антоніо Стальяно заявив, що хоче, щоб діти навчилися відрізняти «справжнє від того, що несправжнє».