Колишньому начальнику фірми-транспортера тепла загрожує до 12 років ув’язнення

Служба безпеки спільно з Нацполіцією викрила на мільйонних зловживаннях ексдиректора франківської приватної компанії, що займається транспортуванням теплової енергії. За привласнення майже 7,5 млн грн платників комунальних послуг, колишньому посадовцю загрожує до 12 років ув’язнення.

За даними досудового розслідування, упродовж 2021-2022 років директор комерційної фірми умисно завищував кількість транспортованої теплової енергії та занижував обʼєм втрати тепла в мережах. Документи з неправдивими даними подавав державному теплогенеруючому підприємству, яке виробляє тепло та формує тарифи для мешканців Івано-Франківська.

Йдеться про схему, за якою раніше отримав підозру колишній начальник ДМП «Івано-Франківськтеплокомуненерго» Євгеній Герасименко. Останній не помічав невідповідностей у документах від приватної компанії-транспортера та приймав їх до виконання. Це спричинило недоотримання ДМП майже 4,5 млн. грн на відшкодування втрат теплової енергії, а фактичні споживачі переплатили майже 7,5 млн грн.

У матеріалах справи йдеться, що договір на транспортування теплової енергії 18 листопада 2021 року ДМП «Івано-Франківськтеплокомуненерго» уклало з ТОВ «Івано-Франківськ теплоенерго». За даними аналітичного порталу Youcontrol, в цей час приватну компанію очолював Іван Бельбас.

«Під час обшуків в офісах причетних компаній та за місцем проживання і тимчасового перебування фігурантів, правоохоронці вилучили фінансово-господарську документацію, чорнові записи, комп’ютерну техніку, мобільні телефони та інші докази протиправної діяльності», – зазначили в СБУ.

Ексдиректора приватної компанії-транспортувальника тепла арештували з можливістю внести заставу. За заволодіння майном в особливо великому розмірі шляхом зловживання службовим становищем та службове підроблення йому загрожує до 12 років в’язниці з конфіскацією майна та позбавленням права 3 роки обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю.