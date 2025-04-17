Івано-Франківський міський суд відсторонив керівника ТОВ «БК Цитадель» від займаної посади

Правоохоронці оголосили підозру 39-річному директору ТОВ «БК Цитадель», який використав майно підприємства, як заставу для забезпечення чужих зобов’язань. Посадовцеві загрожує до 6 років ув’язнення.

Як повідомили у поліції Івано-Франківської області 17 квітня, директор будівельної фірми, використовуючи службове становище умисно уклав декілька договорів, які завдали компанії збитків на 630 тис. грн.

«У грудні 2023 року, діючи від імені товариства, посадовець уклав договори поруки та іпотеки, забезпечивши зобов'язання третьої особи, що не мало жодного відношення до діяльності ТОВ. Він використав майно підприємства – одне з нежитлових приміщень на вул. Хіміків, як заставу для забезпечення чужих зобов’язань, що є прямим зловживанням його повноважень», – зазначили правоохоронці.

У матеріалах справи йдеться про ТОВ «БК Цитадель». 15 квітня Івано-Франківський міський суд відсторонив керівника компанії Олександра Вовчука від займаної посади. За зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми (ч. 2 ст. 364-1 Кримінального кодексу України) підозрюваному загрожує до 6 років ув’язнення.