27-річного водія та 24-річного пасажира Volkswagen затримали

Ввечері 8 травня на вул. Джерельній в Івано-Франківську стався конфлікт між водіями Opel та Volkswagen. Під час сутички водій та пасажир останнього побили 48-річного франківця битою та поранили бензопилою. У поліції відкрили кримінальну справу.

Відео з місця події оприлюднив Telegram-канал «Івано-Франківськ 24/7». На ньому видно, як двоє чоловіків напали на третього з бензопилою та битою. За словами очевидців, конфлікт виник після того, як один водій підрізав іншого на дорозі.

На місце виїхала слідчо-оперативна група Івано-Франківського райуправління поліції та патрульні поліцейські. 27-річного водія та 24-річного пасажира Volkswagen затримали.

«Мешканці обласного центру безпричинно з хуліганських мотивів із застосування бити та бензопили заподіяли тілесні ушкодження потерпілому. Окрім того, в ході конфлікту умисно пошкодили його авто. У результаті водія Opel, місцевого мешканця, з травмами доставили до медичного закладу», – розповіли у поліції Івано-Франківської області.

Правоохоронці відкрили кримінальну справу за ч. 4 ст. 296 (хуліганство). Санкція статті передбачає від 3 до 7 років ув’язнення.