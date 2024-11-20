Правоохоронця затримали​​​​​​​ на гарячому 22 січня 2022 року під час отримання 5 тис. доларів

Суд визнав винним колишнього начальника сектору міжнародного поліцейського співробітництва ГУ НП в Івано-Франківської області Василя Гавриша у хабарництві. За вимагання 5 тис. доларів за виготовлення довідки громадянину Білорусії для його імміграції в Україну, майора поліції позбавили звання та ув’язнили на 6 років.

Як йдеться у вироку Івано-Франківського міського суду, який винесли 15 листопада, у 2021 році громадянин Білорусії приїхав в Україну – етнічну батьківщину, щоб отримати дозвіл на імміграцію. Після заяви білоруса Івано-Франківський УДМС звернувся за погодженням в сектор міжнародного поліцейського співробітництва обласного управління Нацполіції, який очолював обвинувачений.

Під час зустрічі з білорусом та його дружиною Василь Гавриш сказав, що виготовить необхідну довідку за 8 тис. доларів, однак на їх прохання зменшив розмір хабара до 5 тис. доларів. Згодом поліцейський повідомив Івано-Франківський відділ УДМС, що не заперечує проти видачі дозволу на імміграцію заявника в Україну.

Після цього Василь Гавриш упродовж місяця надсилав білорусу повідомлення з вимогами отримання грошей та погрозами. Останній звернувся за допомогою в ДБР. Майора поліції затримали на гарячому 22 січня 2022 року під час отримання 5 тис. доларів.

Під час судового засідання Василь Гавриш не визнав свою вину і сказав, що кілька разів зустрічався з білорусом для отримання необхідної оперативної інформації, однак не вимагав хабара. А гроші йому нібито підкинули працівники ДБР.

Суд врахував покази свідків, зокрема колежанок Василя Гавриша, які підтвердили, що він особисто займався виготовленням довідки громадянину Білорусії. Також дослідили повідомлення про вимагання хабара у телефоні обвинуваченого та мічені купюри, які він отримав перед затриманням ДБР.

Вивчивши всі матеріали справи, суддя Василь Тринчук визнав майора поліції винним у хабарництві та призначив йому 6 років ув’язнення з позбавленням права 3 роки обіймати посади в органах державної влади та органах місцевого самоврядування. У поліцейського конфіскували все майно та позбавили звання. На вирок можуть подати апеляцію.