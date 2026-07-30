Уродженцю Дніпродзержинська призначили 5 років і 1 місяць позбавлення волі

Івано-Франківський міський суд визнав уродженця Дніпродзержинська Дениса Змушка винним у підробці документів та призначив йому 5 років і 1 місяць позбавлення волі.

Як йдеться у вироку від 15 липня, у 2023 році обвинуваченому присудили три роки іспитового строку за крадіжку. Під час поїздки до Києва Денис Змушко купив у підземному переході сувенірне посвідчення водія, щоб знати, як воно виглядає.

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У квітні 2025 року за порадами з TikTok обвинувачений підробив документ на своє ім’я і видрукував на принтері. Через кілька днів він потрапив на скутері в ДТП на вул. Василіянок в Івано-Франківську та пред’явив підробку поліцейським.

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Під час судового засідання Денис Змушко визнав свою вину. Підтвердив, що не має права керувати транспортними засобами та ніколи не отримував посвідчення водія.

Дослідивши всі матеріали справи, суддя Олеся Зеленко визнала Дениса Змушка винним у підробці документів та призначила йому 1 рік обмеження волі. До цього терміну суд приєднав невідбуте покарання за крадіжку, таким чином призначивши обвинуваченому 5 років і 1 місяць позбавлення волі. На вирок можуть подати апеляцію.