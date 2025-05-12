Водій Volkswagen збив жінку, здаючи назад

У понеділок, 12 травня, правоохоронці розповіли подробиці смертельної аварії, що сталася напередодні на вул. Південний Бульвар в Івано-Франківську.

Як повідомили у поліції Івано-Франківської області, ДТП сталася о 10:20. Виїжджаючи заднім ходом з прибудинкової території, 31-річний водій Volkswagen LT 35 проявив неуважність та збив 84-річну жінку.

«Місцева мешканка йшла у попутному з автомобілем напрямку. Внаслідок аваріх потерпіла від отриманих травм померла у лікувальному закладі. Водій за кермом був тверезий», – зазначили правоохоронці.

Слідчі відкрили справу за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, чи спричинило смерть потерпілої). Санкція статті передбачає від трьох до восьми років ув’язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.