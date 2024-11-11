Засуджений отримав осколкове поранення плеча і 3 місяці лікувався у військовому госпіталі

Івано-Франківський міський суд визнав винним у дезертирстві стрільця-снайпера гірсько-штурмової роти Мирона Р. За те, що солдат не з’явився до розташування військової частини після поранення та лікування, йому призначили рік іспитового терміну.

Справу Мирона Р. суди на Прикарпатті розглядають втретє. У березні 2023 року Івано-Франківський міський суд призначив військовому за дезертирство рік ув’язнення. У червні 2023 року цей вирок скасували в апеляції і повернули на розгляд до міського суду.

Як йдеться у вироку, який винесли 6 листопада, уродженець села Бортники Тлумацького району Мирон Р. служить в ЗСУ з початку повномасштабного вторгнення РФ. У червні 2022 року отримав осколкове поранення правого плеча, лікувався у військовому госпіталі Івано-Франківська та проходив реабілітацію у Тлумацькій ЦРЛ. Після виписки та 30-денної відпустки 24 вересня 2022 року він мав з’явитися у розташування своєї частини, однак не зробив цього.

Під час судового засідання обвинувачений повідомив, що не відмовлявся від проходження військової служби. Однак через отримане поранення не мав змоги їхати для проходження ВЛК у військовий госпіталь Дніпра, оскільки погано себе почував, втрачав свідомість, а тому боявся, що не добереться до місця призначення.

Керівники Мирона Р. зі штабу військової частини розповіли, що солдат не відповідав на телефонні дзвінки і не писав рапортів на звільнення. Суд також врахував, що обвинувачений був раніше судимим, негативно характеризується за місцем служби та отримав поранення під час захисту Батьківщини.

Дослідивши всі матеріали справи, суддя Іннеса Болюк визнала стрільця-снайпера гірсько-штурмової роти винним у дезертирстві і призначила йому рік умовного терміну.