Ще одне крило до школи в Опришівцях досі не звели

Правоохоронці подали до суду на харківську компанію «Трейдербуд», яку підозрюють у порушеннях під час проведення закупівлі для будівництва навчально-виховного комплексу в мікрорайоні «Опришівці» в Івано-Франківську. У підрядника вимагають повернути 4,6 млн грн, перераховані з бюджету міста на початку будівельних робіт у 2019 році.

Йдеться про добудову ще одного крила до школи в Івано-Франківську, в якій мерія планувала розмістити дитсадок. Тендер оголосили у 2019 році, а його переможцем з пропозицією 107 млн грн стало ТОВ «Трейдербуд». Управління капітального будівництва Івано-Франківської міськради уклало з підрядником договір, за яким для початку робіт перерахували 4,6 млн грн. У 2020 році мерія розвірвала договір з ТОВ «Трейдербуд» через відсутність грошей на фінансування будівництва.

У 2022 році Антимонопольний комітет встановив, що під час проведення аукціону його учасники – ТОВ «Трейдербуд» та «Арх-Буд Технологія» погоджували свої дії. На компанії наклали штрафи на загальну суму 1,8 млн грн.

У п’ятницю, 28 березня, у Закарпатській обласній прокуратурі повідомили, що подали до суду на переможця аукціону з вимогою повернути до бюджету 4,6 млн грн. Справу розглядають у Господарському суді Івано-Франківської області.

За даними Youcontrol, ТОВ «Трейдербуд» засноване у 2012 році у Харкові запорізькою бізнесменкою Вікторією Нікіфоренко. У 2020 році компанія виграла ще один підряд в Івано-Франківську – на реконструкцію дитсадка за 26,5 млн грн. Це остання державна закупівля, в якій брав участь «Трейдербуд».