Затриманим загрожує до 10 років ув'язнення

СБУ разом з поліцією затримали ще двох паліїв військових автомобілів у Івано-Франківську. 24-річній місцевій жительці та її 40-річному сусіду загрожує до 10 років тюрми.

Як повідомили в Управлінні СБУ в Івано-Франківській області 30 вересня, на мешканку міста, яка шукала в інтернеті легкий підробіток, вийшов представник російських спецслужб і запропонував гроші за підпали військових автівок, що проходили техобслуговування в регіоні. До виконання завдань жінка залучила свого сусіда.

«Під час виходу на справу зловмисник дотримувався заходів конспірації: діяв в темну пору доби, ховав обличчя та одягав захисні рукавиці. Втім, такі міри не допомогли. Підпалювача та його спільницю затримали по гарячих слідах після підпалу камуфльованого мікроавтобусу», – інформують в Службі безпеки України.

Під час обшуків у затриманих вилучили телефони, які вони використовували для координації дій та спілкування з замовником. Прикарпатців арештували, за умисне пошкодження майна шляхом підпалу їм загрожує до 10 років тюрми.