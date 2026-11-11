У 1989 році Ярославу Левицьку визнали Праведницею народів світу

У Хайфі увечері 10 листопада на 91-му році життя померла остання Праведниця народів світу Ярослава Левицька, що проживала в Ізраїлі. Вона народилася у Золочеві та ще дитиною допомагала рятувати євреїв на Львівщині. Про це повідомив місцевий новинний портал The Jerusalem Post.

Як йдеться у повідомленні, про смерть Ярослави Левицької повідомив мер міста Хайфи Йона Яхав. Від імені мешканців Хайфи він висловив співчуття родині Ярослави Левицької та всім, хто береже пам'ять про неї.

«Ярослава Левицька була символом мужності, людяності та доброти. Усього в шість років вона ризикувала власним життям, щоб рятувати євреїв під час Голокосту. Її вчинок доводить, що навіть у найтемніші часи людяність може перемогти страх і зло», – зазначив мер міста Хайфи Йона Яхав.

Ярослава Левицька народилася у 1935 році в Золочеві на Львівщині. У віці шести років вона разом зі своїм дідусем Олександром та мамою Катериною почала допомагати євреям. Попри небезпеки, вони переховували євреїв, допомагали їм їжею та ліками. Вона виконувала роль зв'язкової: ховала продукти та ліки у шкільному портфелі й непомітно проносила їх повз німецьких охоронців.

Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

У 1943 році родина Левицьких переховувала у своєму будинку двох євреїв. Загалом, за даними видання Ynet, завдяки допомозі родини вдалося врятувати близько 30 євреїв.

У 1989 році Ярославу Левицьку, її матір Катерину та діда Олександра визнали Праведниками народів світу. У 1995 році Ярослава емігрувала до Ізраїлю, отримала ізраїльське громадянство та оселилася в Хайфі, де прожила понад три десятиліття. Історію життя Ярослави Левицької описала в книзі «Лише червоні цукерки» (Only Red Candies) Мая Клінгер-Коен.