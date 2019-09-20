В Києві депутата міськради вдарили цеглиною по голові, поки він спілкувався з правоохоронцями

Назаренко розбирався на місці із ситуацією, але отримав удар цеглиною по голові

В Києві на вулиці Залізничній депутата Київради Володимира Назаренка вдарили цеглиною по голові в той час, як він спілкувався з правоохоронцями. Про це повідомили в поліції Києва.

Незадовго до події до управління поліції Солом'янського району від депутата Київради надійшло повідомлення про незаконне будівництво на вулиці Залізничній, а поліцейські незабаром приїхали на місце.

«Під час спілкування із правоохоронцями до депутата підійшов невідомий та вдарив цеглиною по голові. Правопорушника затримали та доставили до відділу поліції для з'ясування всіх обставин та надання пояснень», – йдеться в повідомленні.

У ВО «Свобода» повідомили, що Назаренко розбирався на місці із ситуацією, але отримав удар цеглиною по голові.

Розслідування триває, а правова кваліфікація події буде надана після отримання довідки від лікарів щодо стану здоров‘я потерпілого.

До слова, 12 лютого 2019 року в результаті пожежі було знищено Land Cruiser Назаренка. У березні Назаренкові спалили другий автомобіль – Volkswagen T5.

Як інформував ZAXID.NET, що 18 вересня в Києві побили заступника голови КМДА Володимира Слончака, згодом йому діагностували закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, забої голови.