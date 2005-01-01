В НБУ запевнили, що Гонтарева перебуває в Україні і готова до звіту в парламенті

ЕкономікаОлег Костюк, 19 січня3101

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В НБУ запевнили, що Гонтарева перебуває в Україні і готова до звіту в парламенті
фото НБУ
Валерія Гонтарева

Голова Національного банку України Валерія Гонтарева, яка в травні 2017 року подала у відставку з посади, перебуває в Києві і готова відзвітувати у Верховній Раді. Про це повідомила прес-служба НБУ в Facebook.

«Це фотовідповідь на закиди деяких політиканів в тому, що Валерія Гонтарева перебуває за межами України. Сьогодні вона чекала можливості виступити зі звітом у Верховній Раді і відвідала НБУ», – йдеться в повідомленні.

На підтвердження НБУ опубліковав фото Гонтаревої на тлі центральної будівлі Нацбанку з датою 19 січня 2018 року.

Зазначимо, що Гонтарева завершила професійну діяльність в Нацбанку 11 травня 2017 року та з того часу перебуває у відпустці за свій рахунок, поки її не звільнить Рада. Повертатися до роботи на посаду голови Нацбанку Гонтарева не має наміру.

18 січня президент Петро Порошенко запропонував Верховній Раді звільнити Валерію Гонтареву з посади голови Нацбанку.

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