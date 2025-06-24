Посадовців вишу підозрюють у розтраті 2 млн грн із держбюджету

Поліція та СБУ повідомили про підозру в. о. ректора та начальнику відділу державних закупівель одного з університетів Львова. Їм інкримінують розтрату 2 млн грн на закупівлі комп’ютерного обладнання та багатофункціональної оргтехніки. За даними джерел ZAXID.NET, ідеться про посадовців Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені Степана Ґжицького.

Як повідомила у вівторок, 24 червня, пресслужба поліції, у 2024 році перший проректор та начальник відділу державних закупівель одного з університетів придбали через онлайн-майданчик публічних закупівель Prozorro комп’ютерне обладнання та спеціальні технічні прилади за завищеною ціною. При цьому, за версією слідства, умови тендеру та очікувана вартість були заздалегідь прописані під конкретних виконавців, пов’язаних із посадовцями вишу.

Товарознавча та судово-економічна експертизи встановили, що загальна сума, на яку завищили вартість товарів, завдала держбюджету майже 2 млн грн збитків. Під час обшуків у посадовців вилучили техніку, документи та печатки, а також близько 2,5 тис. доларів готівки. Слідчі повідомили їм про підозру за ч. 2 ст. 364 (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки) ККУ.

Фото прокуратури

Правоохоронці не розголошують, про який виш ідеться, однак за даними джерел ZAXID.NET, підозру отримали колишній перший проректор, а тепер в. о. ректора Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені Степана Ґжицького та його спільник. На сайті університету вказано, що у 2024 році першим проректором був Ігор Турко, який з квітня 2025 року виконує обов’язки ректора.

Як з’ясував ZAXID.NET із матеріалів кримінального провадження, справа стосується закупівлі мікроскопів, яку проводили у листопаді-грудні 2024 року. Контактною особою по цій закупівлі вказаний Іван Смик. Тоді переможцем торгів стала ФОП Машталер Анастасія Сергіївна, яка запропонувала поставити обладнання за 3 млн грн. Однак ця вартість, встановило слідство, значно вище ринкової.