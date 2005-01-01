В Одесі дітей без щеплення від кору заборонили пускати до дитсадків та шкіл

Збити негативну динаміку захворюваності наразі кору не вдається

Діти, які не мають щеплення від кору, не зможуть відвідувати заняття розташованих в Одесі дитячих садків та шкіл. Таке рішення було прийнято на позачерговому засіданні міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, яке відбулося ще 28 грудня 2017 року. Обмеження планують ввести після зимових канікул, які закінчуються 15 січня, пише «Думская».

За словами головного позаштатного педіатра департаменту охорони здоров'я міської ради Одеси Анни Луньової, збити негативну динаміку захворюваності наразі кору не вдається. «Загалом від початку спалаху ми маємо понад 700 хворих на кір, за минулий тиждень тільки дітей захворіло 56 осіб. Ми маємо тенденцію до зростання захворюваності серед дітей першого року життя і дорослих. У кору немає віку, недавно був пацієнт 82 років, а до цього - двотижневий дитина», - заявила вона.

Головний лікар Одеської інфекційної лікарні Світлана Лаврюкова наводить ще серйознішу статистику. «4 січня до нас надійшло 20 осіб, у тому числі 11 дітей. Загалом у лікарні знаходиться 94 людини, і щоб розмістити всіх, ми перепрофілювали два відділення - хворі на кір займають зараз чотири відділення. Переважно люди потрапляють з високою температурою, характерним висипом, дуже багато ускладнень у вигляді корової пневмонії», - розповіла лікар.

Як повідомлялося, з кінця 2016 року спалах кору офіційно зафіксували в Україні. Кір нагадує про себе раз на п'ять-шість років. Це вже четверта за останнє двадцятиліття епідемія. Пік епідемії кору лікарі прогнозують на 2018 рік. Кір ‒ захворювання, яке передається повітряно-крапельних шляхом. Як ускладнення після хвороби часто виникає пневмонія.