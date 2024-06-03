20-річна поліцейська хотіла зробити фото біля моря

В Одесі водолази в акваторії Чорного моря шукають тіло 20-річної поліцейської Олександри Олещук з Рівного. У ввечері неділі, 2 червня, дівчину з пірса змило морською хвилею. Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції Одеської області.

Як зазначили у Нацполіції Одещини, поліцейська перебувала поза службою і приїхала до Одеси на відпочинок. На пірс дівчина вийшла, щоб зробити фото на згадку.

«Дівчина фотографувалась на пірсі на згадку про перебування в Одесі. Перша хвиля збила її з ніг, а друга – змила у море», – йдеться у повідомленні.

За даними одеського сайту новин «Думська», подія трапилась на пляжі «Аркадія». Журналісти опублікували відео нещасного випадку.

Наразі водолази Державної служби з надзвичайних ситуацій шукають у Чорному морі тіло дівчини. Рятувальники нагадують, що наразі на Одещині немає офіційно визначених місць для купання, тому не рекомендують відвідувати пляжі.

Як повідомили у пресслужбі Нацполіції Рівненської області, Олександра Олещук у квітні 2023 року закінчила Львівський державний університет внутрішніх справ. Після закінчення університету дівчину призначили на посаду дільничного офіцера поліції Рівненського районного управління.

Правоохоронці внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за ознаками ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство) з приміткою «зникла безвісти».